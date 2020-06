UP triunfa en el MIT COVID-19 Challenge

Ofrecer una alternativa que ayude a la salud mental del personal médico que está al frente de la lucha de la pandemia por el COVID-19 es la propuesta que resultó ganadora del reciente hackathon que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) realizó en pasados días con el objetivo de desarrollar soluciones ante el impacto que está causando la contingencia sanitaria en América Latina.

El encuentro “MIT Covid-19 Challenge” se realizó virtualmente con la participación de mil 500 estudiantes, investigadores y académicos de al menos 73 países, de los cuales el alumno Iván Ferrat de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Gráficas Computacionales (ISGC), fue uno de los representantes de México por parte de la Universidad Panamericana (UP), teniendo al maestro Jafet Rodríguez, director de ISCG de la UP, como uno de los mentores del concurso.

Ambos representantes de la UP en este hackathon explican que durante este encuentro virtual, que tuvo como reto desarrollar una solución tecnológica durante una jornada de 48 horas, conformó distintos equipos entre los estudiantes, siendo Iván Ferrat integrante del equipo Pixan que apeló por una solución basada en la realidad virtual y gamificación.

“La idea era cómo ayudar con realidad virtual para que mentalmente esté tranquilo el personal médico y más personas. Durante 48 horas se plantearon ideas, si se podía lograr algún prototipo, el esquema de cómo funciona y presentarlo. Al final fueron casi 200 equipos los que se formaron y para cada eje se seleccionaron ganadores, entre los cuales está el proyecto de Pixan con Iván Ferrat”.

El mentor Jafet Rodríguez señala que MIT planteó distintas temáticas en el contexto del COVID-19, desde salud financiera, cómo distribuir alimentos y hasta la salud mental, por ejemplo, siendo la realidad virtual uno de los principales desarrollos que la Universidad Panamericana ha impulsado desde hace años, por lo que poner este tipo de tecnología en práctica fue clave para proponer un proyecto capaz de aplicarse en México y Latinoamérica en el futuro.

“Nuestros alumnos conocen bastante bien cómo hacer uso de este tipo de tecnologías y cuáles son sus ventajas. En el momento que empezamos a pensar cómo podemos ayudar a que una personas se aísle completamente del entorno en el que esté, que le cambiemos drásticamente el escenario, de ahí surge la idea de hacer un casco de realidad virtual, que es como si nos teletransportara a otro ambiente”.

El académico puntualiza que con este tipo de casco de realidad virtual, el personal médico, en este caso, que está lidiando con escenarios de estrés y presión al estar en la primera línea de atención de COVID-19, pueda encontrar un momento de serenidad al visualizar entornos relacionados popularmente a la calma como la playa, el bosque u otro espacio que le genere tranquilidad.

“Cuando pensamos en cuáles lugares nos relajan, pensamos cuando estamos frente al mar o en la montaña. Con ayuda de psicólogos, la idea es ir diseñando estos entornos en los cuales se pueda completamente sacar de la situación actual a la persona, que encuentre algo de paz y sea a través de estas tecnologías”, añade al explicar que el acompañamiento de sonidos de estos entornos de tranquilidad también potencializan la experiencia.

Orgullo universitario

Iván Ferrat, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Gráficas Computacionales (ISGC) de la Universidad Panamericana, explica que es la primera vez que participa en este hackathon, y aunque popularmente este concurso se realiza de manera presencial, la dinámica por la contingencia sanitaria obligó a que el encuentro se celebrara virtualmente a través de videollamadas, por ejemplo, con las que cada integrante iba trabajando en la propuesta de su equipo, reto que aumentó aún más la dificultad de este encuentro y la experiencia de este alumno y sus compañeros.

“Yo de niño siempre jugué muchos videojuegos y pensaba que realizar este tipo de tecnología era imposible, que quizá tenía que estudiar otra carrera, pero hasta que me metí al mundo de la programación y me impactó, me demostró que podía vivir en este mundo para también poder ayudar a la gente con tecnología. El maestro Jafet Rodríguez me habló de esta carrera, de que no solo puedes trabajar en proyectos de aplicaciones o videojuegos, sino que puedes ayudar a personas en necesidad y eso me interesa mucho”.

Iván comparte que uno de los principales retos de este proyecto ganador fue el crear una plataforma capaz de albergar estas experiencias virtuales, además de estructurar un plan de producción que motive a inversionistas o instituciones a destinar recursos para que este tipo de cascos puedan ser una realidad a corto plazo.

JL