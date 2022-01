UNAM: Mal control de glucosa acelera la pérdida de memoria en diabéticos

El mal manejo de la glucosa en personas con diabetes genera una merma significativa en el desempeño de la memoria, tanto aquella que facilita recordar episodios del pasado como aquella que usamos para realizar labores cotidianas y ser autosuficientes, aseguró la experta del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, Selene Cansino.

Esto como parte de los resultados de la investigación "Impacto de la diabetes en la precisión y velocidad de acceso a la información de la memoria episódica y de trabajo (Impact of diabetes on the accuracy and speed of accessing information from episodic and working memory)", publicado en la revista científica "Cogent Psychology", informó la UNAM en un comunicado.

El trabajo publicado forma parte de un estudio no sobre la diabetes en sí, sino sobre el declive de la memoria en la vida adulta.

La investigadora explica que en el estudio participaron mil 656 personas, 148 de ellas diabéticas.

"Decidimos ahondar en el impacto de dicho padecimiento en la memoria y, para no contaminar los resultados con otras patologías, descartamos a quienes registraban otras comorbilidades como hipercolesterolemia o hipertensión, a fin de quedarnos con 100 individuos sólo con diabetes, y nada más", precisa.

En ese sentido es importante precisar las diferencias los dos tipos de memorias analizadas. La episódica permite recordar experiencias personales del pasado, mientras que la de trabajo es aquella que se emplea en la vigilia y permite seguir una conversación, tomar decisiones o resolver problemas en tiempo real, precisa el comunicado.

De acuerdo con el trabajo de la académica, la enfermedad crónico-degenerativa provoca disminución en el volumen cerebral debido a la pérdida de células nerviosas, fenómeno que puede observarse en la zona del hipocampo –vital para la memoria episódica.

En la investigación se contrastó ambos tipos de memoria entre personas con diabetes y personas sanas, y a decir de la profesora Cansino los resultados son contundentes: "Los afectados por diabetes tuvieron un desempeño inferior, lo cual demuestra que el impacto del padecimiento en las funciones de la memoria es muy amplio".

"En nuestro estudio encontramos que los niveles de glucosa en los participantes enfermos eran de 150 mg por decilitro, en comparación con los 105 mg por decilitro de las personas sanas. Dichas cifras sugieren que este desempeño deficiente de la memoria bien puede achacársele a un pobre control glucémico", acotó la experta universitaria.

Para la investigadora la clave está en mantener control estricto de los niveles de glucosa en plasma, pues aunque los sujetos del estudio estaban bajo tratamiento farmacológico, en promedio no registraban los niveles adecuados, lo que evidencia que no basta con tomar medicinas para controlar la enfermedad, hay que ser más riguroso con el tratamiento y tener la precauciones que requiere el padecimiento.

"Esto nos concierne a todos: en China es donde hay más diabéticos, le sigue India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y en sexto lugar está México, pero eso es en números absolutos, porque la prevalencia entre los países es igual.

Como se ve, no se trata de algo que afecte a unos pocos o a un puñado de naciones, hablamos de un fenómeno universal", concluye la investigadora en el comunicado.

En el planeta existen alrededor de 462 millones de personas con diabetes, es decir el 6.28 por ciento de la población mundial, cifra que nos permite intuir los alcances del problema, enfatiza Cansino.

Dicha enfermedad genera diferentes afectaciones en el organismo, incluido el cerebro, en el cual hay receptores insulínicos que intervienen en la regulación de procesos cognitivos, además de que la insulina participa en la labor de los neurotransmisores, sustancias utilizadas por las neuronas durante la sinapsis.

