Twitter es una de las redes sociales más populares, en la que es posible expresar pensamientos, ver noticias en tiempo real, y compartir todo tipo de contenidos.

Recientemente, Twitter se ha visto envuelto en distintas polémicas desde que fue adquirido por el magnate Elon Musk, el cual despidió a miles de empleados y en pocos días realizó todo tipo de actualizaciones en la plataforma.

Twitter se cae en el mundo, reportan usuarios

Código de error que aparece al intentar acceder a Twitter desde una computadora.

Este lunes 6 de marzo usuarios reportaron fallos en Twitter, pues al intentar acceder a la red social desde una computadora, se muestra el siguiente código de error: {"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Si el usuario desea acceder desde un celular, se queda bloqueada en la página de carga.

Todavía no se han emitido comunicados oficiales respecto a la falla, que ha tomado desprevenidos a miles de usuarios alrededor del mundo.

FS