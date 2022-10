La popularidad de comprar artículos en línea ha aumentado al pasar de los años, debido a que a diversos usuarios les es más práctico, gracias a que permite ahorrar tiempo; sin embargo no dejan de ser transacciones riesgosas cuando se decide invertir en algo valioso, ya que tu pedido puede incluir un producto con una calidad menor de la señalada en la descripción o simplemente puede ser un artículo completamente diferente al que pediste.

Justamente esto fue lo que le sucedió a una joven pareja que decició adquirir una PlayStation y en su lugar, recibió una bolsa de jabón.

Fue a través de TikTok donde la usuaria @meyligc compartió un video donde se puede ver a su esposo feliz mientras abre una caja de Amazon en la que aparentemente venía un regalo que le había comprado, se trataba de una consola de videojuegos.

Cuando por fin logró abrir la caja y retiró el papel de protección para ver su regalo, se dieron cuenta de que venía dentro una bolsa de jabón. "Como cuando quieres sorprender a tu esposo con un PlayStation 5, pero la sorprendida fuiste tú y solo te mandaron un jabón foca de 15 mil pesos", escribió la joven en su video.

A pesar de la mala sorpresa que se llevaron, el clip funciona como prueba para demostrar a la empresa que la caja venía sellada y que realmente se trataba de un error por parte de la paquetería. Este consejo de grabar mientras se abre un paquete de alto valor es aplicado por muchos internautas para poder pueda pedir una devolución.

El video rápidamente se hizo viral en la plataforma, ya que muchos usuarios reaccionaron indignados por el error. Es así que en pocos días el video ya cuenta con más de 157 mil "Me Gusta", más de mil comentarios, casi 2 mil 500 compartidas y más de 2.4 millones de vistas.

En los comentarios los usuarios no podían dejar de mencionar que pidiera una devolución, mientras contaban experiencias similares como: "una vez compré unas series y me llegaron paquetes de harina", "A mí me llegó un pino y un papel de baño", "Me pasó lo mismo, compré un celular y me llegó un jabón", "Mi hermano pidió un teléfono y le llegó un paquete con croquetas", "Me llegaron unos pañales que nunca pedí", "Yo pedí unos AirPods Pro y me llegó un cargador usb", "Por eso siempre grabo todo antes de abrir lo que me llega".

También entre los comentarios no dejaron de preguntar lo que había pasado después y si ya se había comunicado con Amazon, a lo que @meyligc respondió que su dinero ya se encontraba en proceso de devolución.

De igual forma, un usuario cuestionó el video, señalando que se puede ver que la caja ya estaba abierta, a lo que la tiktokers respondió publicando otro video en el que se ve la caja completamente sellada antes de que comenzaran a abrirla.

El segundo clip cuenta con casi siete mil 500 "Me Gusta", y 299 mil reproducciones.

LSPC