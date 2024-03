La temporada de calor favorece la proliferación de microorganismos en los alimentos y la cadena de frío en la conservación de estos puede romperse con más facilidad, haciendo que se deterioren más rápido y provocando intoxicaciones alimentarias.

La listeriosis o la salmonelosis son las intoxicaciones alimentarias más comunes en esta época del año, menciona el portal CSA Seguridad Alimentaria. Aquí algunas recomendaciones para evitarlas:

Higiene:

Es fundamental tener siempre una buena higiene personal antes de manipular alimentos. Hay que lavarse muy bien las manos cada vez que se cocine o se toque alimentos, no recomendamos el uso de guantes. Es muy importante limpiar adecuadamente los utensilios y superficies ya que las bacterias se pueden transportar de un lado a otro.

Alimentos crudos y cocinados:

Es muy importante separar los alimentos crudos de los que están cocinados. Se deben conservar siempre en recipientes por separado. No se deben mezclar utensilios de cocina para manipular ambos alimentos. Los alimentos crudos como la carne o el pescado pueden contener microorganismos que pueden ser trasferidos a los alimentos que ya están cocinados listos para ser consumidos.

Cocinado de los alimentos:

Realizar un correcto cocinado de los alimentos puede eliminar todos los microorganismos que estos pueden tener. Cocinar los alimentos a una temperatura mayor de 70º C garantizará su inocuidad.

Descongelación y conservación de alimentos:

Una vez cocinado los alimentos deben guardarse en la nevera para detener el crecimiento de las bacterias y nunca dejarlos a temperatura ambiente. Las carnes y pescados crudos deben mantenerse entre 1 y 4º C y el resto de alimentos entre un 5 y 8º C. La temperatura del congelador debe mantenerse por debajo de -18º C.

Es importante descongelar los alimentos dentro de la nevera y nunca a temperatura ambiente.

