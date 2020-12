Telescopio de Arecibo: colapsa el icónico observatorio de Puerto Rico

El icónico radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que jugó un papel clave en numerosos descubrimientos astronómicos durante más de un siglo, colapsó este martes, según anunciaron las autoridades.

La caída de la gran plataforma de 900 toneladas no causó heridos, añadieron las fuentes.

El colapso del observatorio de 305 metros de diámetro se esperaba, tras una revisión en la que se detectaron daños en su sistema de soporte que mostraban el riesgo de un derrumbe catastrófico.

Dado que no podía repararse sin que representase un riesgo potencialmente mortal para los trabajadores de la construcción, se había decidido desmantelarlo.

El telescopio ha sido un recurso científico clave para los astrónomos durante casi 60 años.

Sethuraman Panchanathan, director de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés) que financia el telescopio, dijo en un comunicado hace más de una semana: "La NSF prioriza la seguridad de los trabajadores, el personal del Observatorio de Arecibo y los visitantes, lo que hace que esta decisión sea necesaria, aunque desafortunada".

El telescopio consistía en una antena parabólica de 305 metros de diámetro con una plataforma de instrumentos de 900 toneladas suspendida a 137 m de altura. La plataforma estab soportada por cables conectados a tres torres.

Varios estudios detectaron daños difíciles de reparar en la estructura del telescopio. REUTERS

Los ingenieros habían estado examinando la estructura desde agosto, cuando uno de sus cables de soporte se rompió.

La Universidad de Florida Central, que administra la instalación, había ideado una solución para estabilizar la estructura. Pero el 6 de noviembre se rompió otro cable.

Basándose en las tensiones que actuaban sobre el segundo cable roto, los ingenieros concluyeron que los cables restantes probablemente eran más débiles de lo que se pensaba.

La NSF hizo múltiples evaluaciones de compañías de ingeniería independientes y concluyó que la estructura del telescopio estaba "en peligro de una falla catastrófica" y que sus cables podrían no ser capaces de soportar las cargas para las que fueron diseñados.

Además, varias revisiones indicaron que cualquier intento de reparación podría poner a los trabajadores en peligro de muerte.

"Hasta que llegaron estas evaluaciones, nuestra pregunta no era si el observatorio debía repararse, sino cómo. Pero al final, una ponderación de datos mostró que simplemente no podíamos hacer esto con seguridad. Y esa es una línea que no podemos cruzar", dijo Ralph Gaume, director de la división de ciencias astronómicas de la NSF.

El radiotelescopio tenía una plataforma de instrumentos de 900 toneladas suspendida a 137 metros de altura. EPA

Un telescopio histórico

El radiotelescopio de Arecibo fue construido a principios de la década de 1960 con la intención de estudiar la parte superior ionizada de la atmósfera terrestre, la ionosfera.

Pero pronto se utilizó también como un radiobservatorio de uso múltiple.

La radioastronomía es un campo dentro de la disciplina más amplia que observa objetos en el universo estudiándolos a través de frecuencias de radio. Varios fenómenos cósmicos, como los púlsares (las estrellas magnetizadas giratorias), muestran emisiones en longitudes de onda de radio.

A través de este observatorio se obtuvo la primera evidencia sólida de un tipo de objeto conocido como estrella de neutrones.

También se utilizó para identificar el primer ejemplo de un púlsar binario (dos estrellas de neutrones magnetizadas que orbitan alrededor de un centro de masa común), lo que le valió a sus descubridores el Premio Nobel de Física.

El mecanismo de dirección del haz, por encima del telescopio, enfocaba las ondas de radio entrantes. NICK LEYVA / NSF

El telescopio también ayudó a realizar la primera detección definitiva de exoplanetas, cuerpos planetarios que orbitan alrededor de otras estrellas, en 1992.

También se ha utilizado para escuchar señales de vida inteligente en otras partes del cosmos y para rastrear asteroides cercanos a la Tierra.

A lo largo de los años, el plato principal apareció en películas, incluido Goldeneye, la película de James Bond protagonizada por Pierce Brosnan en 1995, así como el drama de ciencia ficción "Contacto" (Contact, 1997), con Jodie Foster y Matthew McConaughey.

La congresista demócrata Eddie Bernice Johnson y el congresista republicano Frank Lucas, quienes son respectivamente presidente y miembro de alto rango del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijeron en un comunicado que estaban "entristecidos por la pérdida de este laboratorio".

"Todos los involucrados en esta instalación deben estar orgullosos de lo que han logrado. Arecibo será recordado por su ilustre legado científico".

*Esta nota se publicó originalmente el 21 de noviembre y fue actualizada el 1 de diciembre, tras el colapso del telescopio Arecibo.

