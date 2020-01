"Súper Campeones" regresa a los videojuegos este 2020

Tras 10 años de ausencia, el videojuego del clásico animado “Súper Campeones” (“Captain Tsubasa”) estará de vuelta en los videojuegos con “Captain Tsubasa: Rise of The New Champions”, así lo anunció Bandai Namco Entertainment.

“¡El balón es tu amigo! Sé el capitán en ´Captain Tsubasa: Rise of The New Champions´, ¡y lleva a los Súper Campeones a la victora! ¿Cuál es el tiro especial que vas a hacer?”, escribió la compañía tras dar la noticia en redes sociales.

¡El balón es tu amigo! Sé el capitán en CAPTAIN TSUBASA: RISE OF THE NEW CHAMPIONS, ¡y lleva a los Súper Campeones a la victoria! ¿Cuál es el primer tiro especial que vas a hacer? #CaptainTsubasa #SúperCampeones #OliverAtom #fútbol #BandaiNamcoLatAm pic.twitter.com/ptkXeVqltU — BANDAI NAMCO Latam (@BandaiNamcoLA) January 21, 2020

El último juego de “Súper Campeones” fue lanzado hace aproximadamente 10 años, por lo que los fanáticos de los videojuegos y el anime están contentos.

El arcade, desarrollado por Tamsoft, tendrá las características de un juego de fútbol al estilo recreativas, utilizando a los personajes principales como “Oliver”, “Tom”, “Benji” y “Bruce”, entre otros.

“Es una obra maestra del manga que aún hoy se recuerda con cariño en todo el mundo. (...) ¡Todo el mundo disfrutará de lo lindo haciendo jugadones contra sus rivales con los mejores gráficos”, dijo Bandai Namco a través de un comunicado.

“Captain Tsubasa: Rise of The New Champions” llegará este año para PlayStation 4, PC y Nintendo Switch.

AC