State of Play: Sony confirma un nuevo evento con novedades

Recientemente, Sony ha anunciado de manera inesperada un State of Play, que es un evento digital en el que se darán a conocer más de 20 videojuegos para los usuarios de PlayStation 5 y PS VR2, además de que participarán estudios alrededor del mundo.

¿Cuándo y a qué hora será?

El evento será este martes 24 de septiembre a las 4:00 pm hora de la Ciudad de México y tendrá una duración de 30 minutos. Habrá novedades y actualizaciones de muchos juegos, aunque no se han confirmado los títulos que aparecerán, muchas personas están especulando cuáles podrían ser.

¡State of Play regresa mañana!



Sintoniza en vivo a las 4:00 p. m. (MX) | 7:00 p. m. (AR) el 24 de septiembre para conocer noticias y actualizaciones de más de 20 títulos. https://t.co/Azoj65EYn4 pic.twitter.com/NAl2QKHo4i— PlayStation Latam (@PlayStation_LA) September 23, 2024

Los rumores sugieren que se podría mostrar la remasterización de Horizon Zero Dawn, así como Days Gone Remastered y el anuncio oficial del próximo juego de Capcom, Resident Evil 9. También hay otros títulos que podrían llegar, tales como el remake de Silent Hill 2, que está a unas semanas de lanzarse, o Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, del cual no se sabe mucho.

También se cree que LEGO horizon Adventures podría aparecer en la presentación debido a que se trata de uno de los juegos de PlayStation que se estrena este año, pero que aún no tiene una fecha específica. Sólo se ha mostrado un tráiler de su anuncio y un gameplay a modo de adelanto, por lo que se espera que se revele la fecha de lanzamiento. Se tiene previsto que el videojuego llegue a PS5, PC y Switch.

¿Dónde se podrá ver la transmisión?

Según el comunicado de PlayStation, el State of Play se podrá ver a través de sus cuentas oficiales en YouTube, Twitch y TikTok. Se retransmitirá tanto en inglés como en japonés.

