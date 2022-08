¿Sin Internet en el celular? Tips para hacer rendir más los datos móviles

México no es la excepción en cuanto al uso de datos celulares. Sin embargo, los usuarios no saben en qué momento utilizarlos o si dejarlos encendidos siguen consumiendo megas en segundo plano. Por tal motivo aquí hay algunos consejos para optimizar el consumo de datos móviles y evitar quedarse sin ellos en momentos inesperados.

Lo primero es revistar términos y condiciones, así como los beneficios y límites del plan solicitado por el usuario. Del mismo modo, cuando se trata de prepago, algunas empresas de telefonía tienen diversos planes dependiendo el monto a cargar. Los más populares incluyen redes sociales ilimitadas, Internet ilimitado por 24 horas o incluso la posibilidad de ver videos ilimitados en plataformas streaming específicas.

Usar los datos en momentos importantes

Se recomienda hacer descargas grandes usando Wi-Fi. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Cuando el presupuesto es limitado y no se cuenta con suficiente dinero para cargar de datos el teléfono móvil, lo esencial es utilizar los datos en casos y plataformas específicas. Con ello, se puede evitar un gasto innecesario de datos, sobre todo cuando no existe una cobertura Wi-Fi cerca. Usar los datos en momentos importantes es clave, por ejemplo, enviar un mensaje de ayuda, solicitar un servicio de transporte o revisar el mapa de navegación para llegar a un destino seguro. Otro aspecto que gasta muchos datos y los usuarios suelen no conocer es descargar y cargar archivos pesados en diferentes aplicaciones.

Desde música, series, películas y fotos en alta definición, hasta contenido multimedia y videojuegos, descargarlos puede significar un gasto de datos importante. Los expertos recomiendan realizar este tipo de descargas pesadas cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi. Cuando sea necesario descargar algún archivo, algunas plataformas ofrecen la oportunidad de variar las opciones de descarga. Tal vez con menor calidad, una versión comprimida del documento o simplemente visualizarlo en la nube para evitar fugas de datos en archivos que suelen ser para entretenimiento.

Una configuración adecuada

Es necesario conocer qué tanto nos brindan nuestras recargas o planes de telefonía. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En ese sentido, configurar los dispositivos móviles y aplicaciones para ahorrar consumo de datos también puede beneficiar al ahorro de datos. Aunque muchos planes y prepago tiene un amplio paquete de megas, es importante que diversas plataformas no lo consuman en segundo plano. Para ello, es necesario poner un límite o utilizar una aplicación que pueda gestionar el consumo de datos. Diversas aplicaciones, principalmente las de streaming de video y música, permiten a los usuarios gestionar las descargas en primer y segundo plano, ya sea con Wi-Fi o con datos móviles.

Aunado a ello, cargar o respaldar información para subirlas a la nube también se puede realizar por medio de una conexión Wi-Fi, sin la necesidad de gastar datos. Los expertos recomiendan a los usuarios tomar en cuenta estos tips para ahorrar el mayor número de datos móviles y utilizarlos cuando sea necesario o en casos específicos. Igualmente, al salir de casa descargar todas las aplicaciones o contenido multimedia necesarias para un trayecto o que se utilizarán durante el día o camino.

FS