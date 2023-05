Las frutas son un alimento sano, favorito para saciar ese antojo entre comidas o refrescarte en un día caluroso; sin embargo, también es verdad que contienen azúcar, por lo que si estás cuidando tu figura o padeces diabetes, es importante tener a la mano la cantidad de azúcares que hay al menos en los principales frutos que se consumen, tomando en cuenta que una ración tiene entre 1 y 17 gramos de azúcares naturales.

PLÁTANOS Y UVAS, EN LA CIMA

De acuerdo con expertos, entre las frutas con más contenido de azúcar (entre 17 y 13 g/100 g) destacan el plátano y las uvas, seguidas de otras delicias como la granada y el mango.

¡Ojo! Las frutas secas contienen mucho más azúcar debido al proceso al que son sometidas: los dátiles, uvas pasas e higos contienen mayor cantidad de dulce, por lo que lo ideal es sólo comer un puñadito si requieres un "shot" de energía.

FRUTAS CON CONTENIDO MEDIO

Las manzanas no tienen tanta azúcar y han sido recomendadas desde hace años por sus virtudes a favor de la salud. En el listado de contenido medio de fructosa se encuentran asimismo las ciruelas, higos y arándanos. La piña, la mandarina, la nectarina, la naranja, el melocotón, el maracuyá, la papaya, el melón cantalupo y el níspero también se encuentran en esta categoría.

LAS FRUTAS CON MENOS AZÚCAR

En el listado encontramos frutos con alto contenido de agua, como la sandía, el melón, la fresa, el pomelo, las moras, carambolas, membrillo, y por supuesto el limón, que sólo contiene un gramo de azúcares.

¿CUÁNTA FRUTA DEBO COMER AL DÍA?

La OMS recomienda, para personas sanas, ingerir de dos a tres frutas diariamente, aunque los diabéticos deben ajustar esta cantidad de acuerdo con su caso. Para quien no tenga este padecimiento hay una buena noticia: comer frutos de más no impactará de forma significativa en sus niveles de glucosa, ya que no necesita insulina para ser absorbida como sí ocurre con otros azúcares.

De igual manera, es importante remarcar la importancia del ejercicio para poder quemar los azúcares y las grasas, obteniendo a cambio un mejor nivel de vida.

JM