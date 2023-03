El uso de teléfonos celulares, tabletas o equipos de cómputo es uno de los malos hábitos que complican conciliar el sueño y afectan el descanso adecuado, señaló Jorge Antonio Blanco Sierra, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. El especialista comentó que lo ideal es no utilizar esos aparatos por lo menos una hora antes de dormir y no tenerlos cerca mientras se descansa.

“Que el lugar en donde estamos durmiendo sea un lugar que no tenga estímulos luminosos como celular, la televisión o alguna luz; porque sí tenemos ese estímulo a nivel corteza cerebral no me va a permitir alcanzar el sueño de calidad. Definitivamente es un mal hábito de estar con el teléfono en la mano hasta antes de dormir o tenerlo a un lado”, dijo.

El médico detalló que no hay un estudio hecho a nivel estatal para conocer la incidencia de la alteración del sueño o trastornos clínicos del sueño y refirió que evaluar la calidad y cantidad de sueño son elementos básicos para determinar si una persona padece un trastorno del sueño.

Recordó que el tiempo ideal de sueño depende de la edad de cada individuo. Ante síntomas de trastorno de sueño, el especialista recomienda no automedicarse ni recurrir a remedios naturistas que también implican algún riesgo.

“Para nada es ideal la automedicación, inclusive lo que se maneja como productos naturistas porque claro que tienen impacto en la estructura del sueño. Lo ideal es identificar los factores que están provocando el problema de sueño y si es crónico la recomendación es acudir con el médico que analice toda la condición clínica y el historial médico”, concluyó.

En el país alrededor de 45 de cada cien adultos mayores sufren de mala calidad del sueño, lo que se refleja en las actividades cotidianas con dificultad para levantarse, cansancio y somnolencia; entre otras; señalaron especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM.

SABER MÁS

Tener alteración crónica del sueño y no descansar bien acarrea afectaciones a la salud y actividades cotidianas.

Disminución de la capacidad cognitiva y de reacción.

Afectación de la memoria a corto plazo.

Cambios del estado de ánimo y aumento del estrés.

Somnolencia y aumento del riesgo de sufrir un accidente.

Incrementa el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y obesidad.

Aumenta el riesgo de presentar hipertensión arterial, infartos cardiacos y embolias cerebrales.

Estar más de 48 horas sin dormir provoca alucinaciones visuales o auditivas.

Estar sin dormir de forma crónica continua puede llevar al coma e incluso a la muerte.

FUENTE: Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM