Reportan nuevo modus operandi para hackear X; comunicadores denuncian este hecho

Este martes, los periodistas Chumel Torres, Jorge Ramos y Karla Iberia Sánchez informaron que sus cuentas en la plataforma X fueron hackeadas.

A través de Instagram, los presentadores compartieron la noticia sobre el inconveniente con sus cuentas oficiales.

El youtuber Chumel Torres pidió no hacer caso a las publicaciones. "Nenes, hackearon mi cuenta de Twitter (X), No hagan caso a nada de lo que ponga". Aunado a ello, detalló que "no contesta nadie en X, porque creo que no hay oficina en México".

Por su parte, el periodista Jorge Ramos aseguró que "ya estamos tratando de solucionarlo".

Finalmente, la conductora Karla Iberia Sánchez expresó temer por su seguridad. " Temo por mi seguridad, hay muchas personas que me han hecho denuncias por esa cuenta".

¿Cómo están hackeando las cuentas de X?

Según han detallado algunos usuarios de esta red social la cuenta conocida como Breach X (@PinnedXRecords) envía un mensaje directo que contiene un enlace.

En dicho mensaje se puede leer lo siguiente:

Hola estimado usuario de X,

Su cuenta está bajo revisión por posibles violaciones de derechos de autor. Para enviar sus comentarios dentro del plazo especificado, complete el formulario que se proporciona a continuación.

Si no responde dentro de las 24 horas, su cuenta será desactivada.

Formulario: ayuda.answerobjections-x.com

Deseándote un día maravilloso.

Equipo de soporte X.

Usuarios refieren que al hacer clic en ese enlace, automáticamente sus cuentas resultan ser hackeadas.

Recomendaciones para mantener la cuenta protegida:

Usa una contraseña segura y no la reutilices en otros sitios web.

Usa autenticación de dos factores.

Configura la cuenta de modo que sea obligatorio proporcionar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para poder solicitar un enlace o código de restablecimiento de la contraseña.

Ten cuidado con los vínculos sospechosos y asegúrate siempre de que estás en twitter.com antes de ingresar tu información de inicio de sesión.

No reveles tu nombre de usuario y contraseña a terceros, en particular a los que prometen conseguirte seguidores, hacerte ganar dinero o verificar tu cuenta.

Asegúrate de que el software de tu equipo, incluido tu navegador, esté al día con las últimas actualizaciones y software antivirus.

Verifica si se ha comprometido tu cuenta.



