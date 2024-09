¿Qué tan recomendable es dejar la laptop conectada todo el tiempo?

Es probable que uno de los dispositivos que uses con regularidad sea tu computadora portátil. Al usarla por largas horas, puede que la mantengas conectada por mucho tiempo a la corriente de luz. Sin embargo, esto puede causarte preocupaciones sobre el daño que podría sufrir la batería.

Al buscar en internet, puede que encuentres información contradictoria sobre la vida útil de la batería de tu laptop. Por ello, en Tech Bit te resolvemos la duda sobre si tu computadora portátil debería mantenerse conectada todo el tiempo o es mejor hacerlo cuando le haga falta batería.

¿Dejar o no conectada la laptop todo el tiempo?

Es importante saber que, con el paso del tiempo, la vida de una batería puede deteriorarse. Para que esto suceda influyen muchas cosas, por ejemplo, los ciclos de vida de la batería, el nivel de voltaje y la temperatura. Sin embargo, hay que tomar en consideración dos factores importantes.

De acuerdo con expertos, las computadoras portátiles de la actualidad no pueden sobrecargarse. Una vez que esta llega al 100%, no volverá a cargarse hasta que la batería se agote hasta cierto porcentaje, por lo que no existe el riesgo de dañar la batería o cargarla por encima de su capacidad si se mantiene conectada.

Foto de Kaitlyn Baker en Unsplash

Al respecto, Ashley Rolfe, jefa de tecnología de Lenovo en Irlanda y Reino Unido, dio a conocer en una entrevista para BBC Mundo que cada vez la tecnología de las baterías permite que estas sean más duraderas. “La tecnología de baterías mejora cada vez más con cada generación. Hace 10 años, la eficiencia de las baterías de las laptops comenzaba a degradarse después de un par de cientos de ciclos de carga", explicó Rolfe.

El tiempo de vida de las baterías en la actualidad van de tres a cinco años con los que se pueden completar de 500 a 1,000 ciclos de carga. Por esta razón, Rolfe asegura que es “absolutamente seguro y perfectamente normal” dejar la laptop conectada mientras se usa, aunque también señala que “mantener una batería al 100% todo el tiempo reducirá ligeramente su vida útil”.

Ante ello, compañías como Apple, HP y Microsoft recomiendan que no se deje conectada la laptop por largos periodos de tiempo. "La mayoría de las baterías actuales tienen la tecnología para evitar una sobrecarga una vez que alcanzan el 100%, pero esto no evita que el estado de carga cree una tensión adicional en la batería que puede acelerar su degradación con el tiempo", advierte HP.

Por otro lado, lo que sí es una realidad es que si la batería de la laptop se deja descargada por un largo periodo de tiempo, puede que esta llegue a dañarse. Ante ello, HP también recomienda que no se permita descargar la batería de la laptop menos del 10%, además que sugiere limitar la cantidad máxima de carga desde la configuración.

