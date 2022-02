¿Qué podemos esperar del Nintendo Direct?

En unas pocas horas, Nintendo presentará su primer Direct de 2022 y seguramente más de uno no querrá perderse.

La compañía prometió dedicar aproximadamente 40 minutos a hablar sobre los juegos que debutarán en Switch durante la primera mitad de 2022.

Novedades que estarán presentes

En cuanto a qué esperar de la compañía, es probable que Nintendo proporcione actualizaciones sobre los próximos juegos como Kirby and the Forgotten Land y Lego Star Wars: The Skywalker Saga, ya que ambos títulos tienen previsto llegar la segunda mitad del año.

La compañía también podría compartir actualizaciones sobre lanzamientos muy esperados como Bayonetta 3 y la secuela de Breath of the Wild.

Por último, posiblemente haya fecha de lanzamiento para Hollow Knight: Silksong.

Nintendo tiene muchos otros grandes juegos programados para salir en 2022 que podrían ser el centro de atención en esta presentación.

Juegos como Triangle Strategy y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp probablemente recibirán una mención, ya que se lanzarán en los próximos meses.

Splatoon 3 también tiene fecha de lanzamiento en 2022.

¿Dónde puedo ver el Nintendo Direct?

Este Nintendo Direct, como todas las transmisiones pregrabadas de Nintendo, estará disponible para ver en algunas plataformas, incluidas YouTube, Twitch y Twitter a las 4:00 PM, hora del centro de México.

