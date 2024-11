¿Qué es Bluesky? Todo lo que debes saber sobre esta nueva red social

A partir de los cambios que Elon Musk ha hecho a “X” (antes Twitter) muchos usuarios y famosos han bromeado con mudarse a Bluesky, una nueva red social con un algoritmo parecido al antiguo Twitter que promete permanecer libre de toxicidad, y aunque muchos lo han tomado como broma, en estos últimos días se ha dado a conocer que la plataforma ha ganado un gran número de nuevos usuarios, y ha logrado posicionarse entre los charts de aplicaciones gratuitas de varios países. Es por eso que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva red social.

¿Qué es la aplicación BlueSky?

Bluesky es una plataforma creada por Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter (ahora X) lanzada en febrero de este año. Su interfaz es muy parecida a la de X, ya que es una red social de microblogging o mensajes cortos que cuenta con un feed cronológico y la opción de añadir columnas para separar el feed de los intereses del usuario. De igual forma, tiene una herramienta de filtración para evitar que el feed de los usuarios se llene de contenido explícito y los vulneren, una característica que ha ganado la atención de los usuarios que han decidido abandonar X para unirse a Bluesky.

¿Por qué la gente va a Bluesky?

La plataforma creada por Dorsey informó el miércoles que los usuarios totales se dispararon a 15 millones, respecto a los 13 millones que tenía a finales de octubre. Actualmente ocupa el tercer lugar de las plataformas de microblogging más populares, después de X y Threads.

La fuerte recepción que ha tenido Bluesky en las últimas semanas se debe a dos momentos importantes: la primera relacionada al bloqueo de X en Brasil que sumó 2.6 millones de usuarios y la segunda, la victoria de Trump en Estados Unidos y el apoyo de Elon Musk al demócrata a través de esta red social.

¿Cuál es la diferencia entre X y Bluesky?

La particularidad que diferencia a Bluesky de X, es que la primera cuenta con un protocolo propio conocido como "Authenticated Transfe (AT) Protocol" que permite que cada usuario pueda unirse desde su propio servidor, lo que les brinda la flexibilidad al momento de interactuar, moderar o establecer cualquier tipo de personalización.

Además, a diferencia de X, los mensajes no aparecen por algoritmos, sino que de manera cronológica. Recientemente X se ha visto invadido de publicaciones que no concuerdan con los pensamientos de muchos de los usuarios, lo cual ha provocado que varios usuarios abandonen esta red social.

¿Cómo unirte a Bluesky?

Para unirte a Bluesky deberás seguir los siguientes pasos:

Dirígete a la página de Bluesky en bsky.app. o descarga la aplicación disponible para Android y iOS de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

disponible para Android y iOS de forma desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Selecciona la opción de "Crear cuenta nueva" .

. Deberás proporcionar un correo electrónico, fecha de nacimiento y un nombre de usuario .

. Selecciona una contraseña segura .

. Ingresa tu número de teléfono y el país de la operadora.

y el país de la operadora. Pulsa en "Request Code" .

. Ingresa el código de autenticación que llega a tu celular por SMS.

¡Listo!

Ahora puedes disfrutar de los beneficios de esta red social o elegir entre la variedad de aplicaciones para encontrar la que te parezca más conveniente para tí.

