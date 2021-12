Por qué aparece "esperando el mensaje" en WhatsApp

Si te ha aparecido en un chat "esperando el mensaje", no te preocupes, WhatsApp no está poniendo el dedo en la llaga porque no te quieren contestar, es un problema de conexión.

A continuación te explicamos por qué sucede.

Cuando aparece la alerta "esperando el mensaje" significa que el remitente ya ha enviado algo. Sin embargo, debido al cifrado de extremo a extremo con el que cuenta la app de mensajería, si no se tiene una buena conexión a internet, la información tarda en mostrarse.

Si llega a ocurrir, WhatsApp dice al respecto que solamente hay que esperar a que el teléfono del que sale el mensaje se conecte a internet.

Y es que, hay celulares que para ahorrar batería y datos, solamente refrescan la conexión de aplicaciones cada cierto tiempo y no en todo momento, por eso pueden tardar en entrar y salir algunos mensajes.

Otra de las razones por las que puede salir esta alerta es porque tú o la persona con quien estás chateando reinstalaron WhatsApp recientemente o cuentan con una versión desactualizada de la aplicación.

Cómo quitar el "esperando el mensaje" en WhatsApp

WhatsApp recomienda un par de opciones para que no te aparezca la alerta "esperando el mensaje" y te las decimos a continuación:

Puedes pedirle a la persona con la que estás chateando que abra la aplicación de WhatsApp en su teléfono. Pues debido a que algunos no se conectan todo el tiempo a internet, las conexiones de WhatsApp Web o la funcionalidad de contestar desde el centro de notificaciones se pueden ver afectadas. Asegúrate que ambos estén usando la versión más reciente de WhatsApp. Para hacerlo basta con abrir la Google Play Store para modelos Android o la App Store en caso de iPhone, luego ve al icono del perfil, en iOS desliza hacia abajo para refrescar la página de actualizaciones, y en Android toca en actualizaciones pendientes, finalmente pulsa en actualizar todas, o busca directamente WhatsApp y de nuevo da clic en actualizar.

Otros avisos pueden aparecer en WhatsApp

Otro de los avisos que puede mandar WhatsApp es que se han activado los mensajes temporales, una función que se puede reconocer por tener un pequeño reloj debajo de la foto de perfil o de la imagen del grupo.

Estos mensajes temporales pueden desaparecer al cabo de 24 horas, 7 días o 90 días, y sirven principalmente para tener mayor privacidad en tu bandeja de entrada o simplemente para guardar un poco de memoria en el teléfono al no almacenar tantos chats de la app.

Hay que aclarar que los mensajes en los chats de WhatsApp enviados antes de activar la función no se verán afectados.

Para activar o desactivar los mensajes temporales solamente hay que entrar al chat, tocar el nombre del contacto, presionar en mensajes temporales y, si te lo indica, dar clic en Continuar , después selecciona el lapso en el que se borrarán, o desactivar en caso de que ya no quieras la función.

Los mensajes temporales de WhatsApp se pueden activar y desactivar desde cualquier dispositivo en el que hayas ingresado a tu cuenta, y desde cualquier sistema operativo, como i OS, Android, KaiOS , para teléfonos básicos, y en la app de escritorio o web .

