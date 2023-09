Por esta razón debes usar el modo oscuro de WhatsApp

Desde su integración a WhatsApp en 2019, el modo oscuro se ha llevado muchas buenas impresiones de millones de usuarios que lo hicieron parte de sus pantallas. Según una encuesta del servicio de publicación de Medium, el 82.7% de los participantes ya habían utilizado el modo oscuro no sólo en WhatsApp, sino en otras aplicaciones y en sus dispositivos, ¡realmente lo aman!

¡Así que ya lo sabes! Si quieres que tu WhatsApp luzca elegante y lujoso, puedes elegir el modo oscuro. Además de verse muy bien, el modo oscuro de WhatsApp también puede beneficiar tu salud visual. De acuerdo con información de la Asociación Estadounidense de Optometría, 58% de personas adultas se ha enfrentado a la fatiga visual debido al uso del dispositivo móvil.

Si bien, no existe evidencia científica de que este tipo de interfaces puedan reducir el riesgo de fatiga visual, sí es un hecho que pueden resultar de ayuda, sobre todo en condiciones de poca luz. Así que si tienes fatiga visual o sospechas que puedes tenerla, puedes usar el modo oscuro siempre y cuando no haya mucha luz en el entorno en el que estés.

Para un mejor descanso

Llega la hora de ir a dormir y tienes algunas cosas qué revisar en tu celular antes de hacerlo. Aunque lo recomendable es no usar el dispositivo al menos una hora antes de irte a dormir, el modo oscuro puede ayudarte si es que tienes que hacerlo. Uno de los factores por los que no descansamos bien, es la exposición a la luz azul, la cual reduce la secreción de melatonina. Si bien, el modo oscuro no va a hacer milagros, si ayudará a reducir un poco la luz azul de tu pantalla.

Concentrarte mejor

Foto de Alexander Shatov en Unsplash

Si te cuesta concentrarte en tus actividades, el modo oscuro es para ti, sobre todo si usas WhatsApp para trabajar. El modo oscuro puede ayudar a reducir el parpadeo de la pantalla, mismo que suele afectar la concentración. Además, puede ayudarte a facilitar la lectura de tus mensajes y chats siempre y cuando no padezcas miopía o astigmatismo, ¡no dejes de usar tus lentes!

Ahorras batería

No es un secreto que tener la pantalla del celular con el brillo al cien, además de deslumbrarte los ojos a cada rato, hace que la batería se gaste más rápido: he aquí otro beneficio del modo oscuro de WhatsApp. Se ahorra batería gracias a que la pantalla de tu celular no emite tantas luces como cuando se usa la luz "natural".

¡Así que ya lo sabes! Dale mayor tiempo de vida a tu batería con este tip.

Un servicio para todos

El modo oscuro puede resultar muy útil para personas con problemas visuales muy específicos, como fotofobia o cornea cónica (queratocono). Esto gracias a que puede ayudarles a reducir la sensibilidad a la luz que padecen, por lo que es un excelente aliado de accesibilidad para personas con estos y otros padecimientos que causan esta afección.

Cómo cambiar tu WhatsApp a modo oscuro

1. Entra a WhatsApp.

2. Ve al menú de tres puntos, que está en la pantalla de inicio (donde ves tus chats).

3. Entra a "Ajustes".

4. Encuentra la opción "Chats" y entra ahí.

5. En la sección de "Pantalla", entra a la opción "Tema".

6. Elige el tema "Oscuro" y haz click en "OK".

7. ¡Listo! De inmediato verás cómo tu WhatsApp cambia a modo oscuro.

FS