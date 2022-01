PlayStation: Sony anuncia su nuevo visor VR2 ¡Te contamos de qué se trata!

Sony reveló algunos detalles sobre su nuevo dispositivos de realidad virtual para el PlayStation 5 en CES 2022, para empezar ya conocemos su nombre: PlayStation VR2.

¿Qué será la VR2?

El nuevo visor será compatible con la PS5 y con los nuevos controles VR2 sense, tendrá una resolución de pantalla de 2000 x 2040 píxeles por ojo, y contará con un campo de visión de 110 grados, además será capaz de alcanzar velocidades por cuadro de 90 a 120 Hz y podrás aumentarlo a 4k HDR.

El PlayStation VR2 tendrá un seguimiento de adentro hacia afuera, esto quiere decir que tendrá varias cámaras integradas para rastrear los movimientos de cabeza del jugador y sus controladores, además la empresa ha añadido una nueva función sensorial llamada "retroalimentación de auriculares" que permitirá a los juegos crear una experiencia mucho más envolvente.

La retroalimentación de los auriculares estará utilizando un otos incorporado con votaciones para simular los eventos en el juego, así lograr imitar la sensación del pulso en personajes mientras se esconde de una amenaza o la sensación de objetos que pasan cerca del personaje que estemos manejando.

¡Tendrá audio 3D! ¡Genial! Y ¿Qué es eso?

El audio 3D y el seguimiento ocular son características que logran crear una inmersión más profunda, por ejemplo los auriculares podrían detectar el movimiento de tus ojos y así interactuar con el entorno del juego similarmente a cómo interactuamos con el mundo real.

En cuanto a sus controladores PS VR2 Sense, contará con características clave de los controladores Dual Sense, o sea retroalimentación y disparadores adaptativos; Sony aún no vela la disponibilidad del visor pero la compañía anunció que uno de los primeros juegos que llegarán a la plataforma será Horizon Call of the Mountain, una experiencia de realidad virtual en el universo Horizon, aparentemente se está construyendo para PS VR2 y será un título exclusivo para la plataforma.

