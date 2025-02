PlayStation Plus: Lista de juegos que podrás descargar gratis en febrero 2025

PlayStation estará celebrando el mes del amor y la amistad con nuevos juegos que se unirán al catálogo de su servicio de suscripción, PS Plus. Los usuarios podrán jugar estos títulos totalmente gratis al suscribirse.

Se espera que los nuevos títulos estén disponibles en PlayStation Plus desde el 4 de febrero hasta el 3 de marzo del 2025 . Además, algunos juegos estarán disponibles hasta el lunes 3 de febrero, incluyendo Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered y The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Es importante recordar que una vez agregaste un juego a tu biblioteca, podrás seguirlo jugando mientras mantengas tu suscripción activa. Los títulos de PS4 seguirán disponibles hasta que abandonen el catálogo como parte de las actualizaciones mensuales.

¿Qué juegos gratis hay en PlayStation Plus?

Para el mes de febrero, los usuarios de PS Plus tendrán tres juegos a su disposición para añadir a su biblioteca de forma gratuita :

The PlayStation Plus Monthly Games for February are:



Payday 3 ��

High on Life ��

Pac-Man World Re-Pac ��������



All playable February 4 https://t.co/uTrzYsIDa4 pic.twitter.com/qU0tHnMUF5— PlayStation (@PlayStation) January 29, 2025

Payday 3: Únete a la banda Payday para ejecutar el golpe perfecto en una experiencia de disparos en primera persona cooperativa para hasta cuatro jugadores. Solamente está disponible para PS5.

Únete a la banda Payday para ejecutar el golpe perfecto en una experiencia de disparos en primera persona cooperativa para hasta cuatro jugadores. Solamente está disponible para PS5. High on Life: El usuario tendrá que colaborar con un carismático equipo de armas parlantes para convertirse en uno de los cazarrecompensas intergalácticos más letales del cosmos. Está disponible para PS4 y PS5.

El usuario tendrá que colaborar con un carismático equipo de armas parlantes para convertirse en uno de los cazarrecompensas intergalácticos más letales del cosmos. Está disponible para PS4 y PS5. Pac-Man World Re-Pac: Este es un remake del exitoso juego del 2004 con una interfaz mejorada, mecánicas pulidas y gráficos actualizados. Está disponible para PS4 y PS5.

La compañía anunció que, a partir de enero de 2026, los juegos de PS4 solo se ofrecerán de forma ocasional como parte de los beneficios mensuales de PlayStation Plus y el catálogo de juegos.

MBV