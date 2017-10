Piden evitar excesos en comida y dulces por Día de Muertos

Los festejos de Día de Muertos en nuestro país han ido adoptando la costumbre anglosajona de pedir calaverita de dulces, como en el llamado Halloween.

Además de los tamales, el mole, el pan de muerto y otros platillos tradicionales, que se preparan en esta época para poner en las ofrendas, están esos obsequios para los niños, que pueden derivar en un exceso de comida.

En entrevista, la nutrióloga Beatriz Cuyás, del Colegio Mexicano de Nutriólogos, expresó que esto puede dañar nuestra salud, y es quizá un buen momento para replantearnos lo que es una ingesta saludable de alimentos y explicar a los menores la importancia de no caer en excesos.

"Diles que no tienen que comerse todos los dulces el mismo día, que pueden guardarlos e ir comiéndolos en diferentes días para no caer en excesos y realmente disfrutarlos. Equilibrar el menú del resto del día, es también una buena opción si sabes que en la noche es la fiesta", indicó.

Si los niños salen a pedir calaverita es conveniente hacerlos caminar dos vueltas más y realizar juegos que los mantengan activos físicamente luego de la ingesta de dulces. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es momento de ser original y regalar fruta, bolsitas de palomitas o de cacahuates con frutos secos, incluso algo que no sea comida como un juguete pequeño, estampitas, lápices de colores, entre otras cosas, para evitar que las niñas y los niños coman muchos dulces.

Para reducir el consumo de calorías, recuerda que pueden utilizar sustitutos de azúcar tanto en las bebidas, como en los postres, incluso se pueden buscar algunos caramelos elaborados con edulcorantes no calóricos.

Si los infantes salen a pedir calaverita es conveniente hacerlos caminar dos vueltas más y cuando lleguen a casa realizar juegos que los mantengan activos físicamente.

"Los dulces o postres no son los tenebrosos o los malos del cuento, lo que verdaderamente nos debe de dar miedo es no comer en las porciones adecuadas, no consumir muchas verduras y frutas, y más miedo todavía da no hacer ningún tipo de ejercicio", agregó la especialista.