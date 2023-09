¡Ojo! Lo que NO debes hacer si tu celular se moja

Si usas tu celular todo el tiempo, incluso sin importar el lugar o la circunstancia en la que te encuentres, es probable que te hayas enfrentado a algunos inconvenientes. Por ejemplo, que se ensucie, maltrate o se moje.

Especialmente, en esta temporada de lluvias, es posible que los teléfonos móviles puedan llegar a tener contacto con el agua en menor o mayor medida. Cuando esto sucede, lo primordial es buscar métodos para evitar un daño futuro. Sin embargo, no todas las opciones son tan buenas como parece. Por eso nos dimos a la tarea de identificar algunas cosas que no debes intentar si tu dispositivo se moja.

Acciones que no debes hacer si se moja tu celular

Al enfrentarse a un problema, el primer paso suele ser buscar soluciones para combatirlo. Sin embargo, algunas acciones pueden llegar a ser perjudiciales y obstaculizar el proceso para resolver la situación. Por lo que, si tu celular se mojó, no está de más considerar también aquellas cosas que no debes hacer. En su Centro de ayuda, Huawei advierte, en primer lugar, no mover ni agitar el dispositivo, ya que esto puede provocar que el agua ingrese en su interior.

Algo que definitivamente no debes intentar es utilizar alguna herramienta que genere calor para secar tu teléfono. La compañía china exhorta a no recurrir a secadoras de pelo, hornos o cualquier otro aparato similar, porque, contrario a lo que se podría esperar, esta medida puede provocar que el agua ingrese aún más en el dispositivo. De igual forma, podría dañarse a causa del calor.

Otra cosa que no debes hacer si tu celular se moja es encenderlo. Huawei señala que realizar esto puede provocar que los componentes electrónicos de tu móvil se dañen. Estas son algunas de las cosas que no debes hacer, lo más recomendable es siempre limitarse a seguir las instrucciones del soporte técnico de tu compañía de celular.

¿Qué sí debes hacer?

El primer paso es identificar qué tipo de líquido tuvo contacto con tu celular. Si se trata simplemente de agua, tanto Huawei como Samsung recomiendan apagar el dispositivo e intentar secar la superficie con una toalla seca o un paño limpio.

También sugieren retirar la tarjeta de memoria, la tarjeta SIM y la batería si son extraíbles.

Después de hacerlo, el siguiente paso, según Huawei y Samsung, es acudir al centro de servicio autorizado de tu respectiva compañía de celular para que ellos le den seguimiento y solución al problema.

