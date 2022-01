Microsoft descontinúa las consolas Xbox One

El gigante del software originalmente descontinuó la Xbox One X y la Xbox One S digital antes del lanzamiento de la Xbox Series X, luego dejó de fabricar la Xbox One S silenciosamente a fines de 2020, lo que dejó a los minoristas vendiendo sus existencias restantes.

"Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One a fines de 2020", aclaró Cindy Walker, directora sénior de marketing de productos de la consola Xbox, en un comunicado al sitio especializado The Verge.

Sony fabricará alrededor de un millón de consolas PS4 en 2022

La confirmación de Microsoft se produce justo cuando un informe de Bloomberg sugirió que Sony había planeado finalizar la producción de PS4 a fines de 2021, pero que la compañía ahora fabricará alrededor de un millón de consolas PS4 en 2022.

Sony ha confirmado que la producción de PS4 aún está en curso, en medio de las luchas de ambos.

Microsoft y Sony para satisfacer la demanda de sus últimas consolas Xbox Series X y PS5.

Sin embargo, Microsoft parece capaz de satisfacer la demanda de la Xbox Series S de 299 dólares.

En el momento de la publicación la Xbox Series S está disponible tanto en Amazon en el Reino Unido como en Best Buy.

En Estados Unidos hablando justo después del lanzamiento de Xbox Series X/S en 2020, el jefe de Xbox, Phil Spencer, le dijo a The Verge que la compañía había construido más consolas Xbox Series X que Series S, pero que finalmente ganaría el precio más bajo de la Serie S.

"De hecho, podemos construir más [chips] de la Serie S en el mismo espacio de matriz [de chips] que podemos construir con la Serie X", dijo Spencer.

Esa es una razón clave por la que estamos viendo existencias constantes de Xbox Series S, junto con la decisión de Microsoft de descontinuar silenciosamente la Xbox One S a favor de sus consolas de próxima generación.

