Los cubrebocas de acrílico no funcionan, te explicamos porqué

Los venden en 40 pesos. Los describen como frescos y cómodos, pero según la ciencia no sirven para protegerse de contraer COVID-19. Se trata del cubrebocas conocido como de acrílico de pet.

Marina Kasten Monges, integrante de la Sala en Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara aseguró que esos cubrebocas en realidad no son efectivos. “Se trata de medias caretas, eso es lo que son y lo que hacen es impedir que expulses saliva y que al otro no le caiga, pero no te proteges a ti, pues el virus entra por la nariz y los ojos” comentó.

En una revisión por este diario se encontró que los vendedores colocan como supuestos beneficios que el cubrebocas de acrílico cubre desde la nariz hasta el mentón. Describen que es fácil de desinfectar, liviano, ajustable al tamaño de tu cara y te permite respirar. También destacan el uso del fomi para que no sea incómodo colocarlo.

Kasten explicó que la compra y el uso de este producto se debe a dos cosas, “hay personas sin conocimientos médicos que venden en internet sin ninguna regulación y por otro lado existen personas que buscan no cubrirse la nariz”.

Kasten reiteró que antes de la pandemia, el cubrebocas de acrílico servía para el personal que labora en la preparación y distribución de alimentos, pero que durante la contingencia su uso también debe ser acompañado por un cubrebocas quirúrgico o casero.

Acerca de las caretas completas, la especialista enfatizó que tampoco son funcionales por sí solas, “también se necesita acompañarla con el uso de cubrebocas”. En caso de que no se cuente con una careta, la especialista recomienda que se utilicen unos lentes de protección o lentes obscuros que obstruyan el paso a los virus de ingresar a los ojos.

EL INFORMADOR/ARCHIVO

¿Qué debo considerar al usar un cubrebocas?

La especialista aconsejó que el cubrebocas que se utilice deberá sellar su parte de la cara entre la nariz y el mentón, de manera que no pueda ingresar el virus. Bajo ningún motivo la nariz puede estar fuera del cubrebocas. Acerca del cubrebocas N95 reiteró que debe ser de uso exclusivo médico.

¿Debo comprar los cubrebocas quirúrgicos?

Kasten refirió que es recomendable que los ciudadanos adquieran cubrebocas quirúrgicos para salir a las calles, pero mencionó que al ser de un solo uso pueden ser un poco caros para la economía familiar. En ese caso, recomendó el uso de un cubrebocas de tela.

¿Qué hay de los cubrebocas de tela?

La doctora explicó que los cubrebocas de tela si bien no protegen de la misma manera que un quirúrgico, pueden ayudar a impedir el acceso del virus. Para que sea funcional el cubrebocas debe contar con tres capas de tela, la de en medio debe ser de tela no tejida.

Cada cuatro horas el cubrebocas de tela debe ser cambiado, pues al hablar se humedece por la saliva y puede causar la filtración del virus.

