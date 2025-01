Lista de juegos que dejan Xbox Game Pass el 31 de enero

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a una amplia biblioteca de juegos de alta calidad para consola, PC y dispositivos a través de la nube.

Con una suscripción activa, los usuarios pueden disfrutar de nuevos títulos desde el día de su lanzamiento, jugar en línea con amigos y beneficiarse de ofertas y descuentos exclusivos.

Pero así como puedes disfrutar de juegos en línea durante un tiempo, también es momento de despedirse de varios con el pasar del tiempo. Por ello, a continuación te compartiremos cuáles son los juegos que dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass tras el primer mes de este 2025.

En enero de 2025, varios juegos dejarán el catálogo de Xbox Game Pass. Según información disponible, los siguientes títulos estarán disponibles hasta el 31 de enero:

Anuchard

Broforce Forever

Darkest Dungeon

Death's Door

Maquette

Serious Sam: Siberian Mayhem

Además, otros juegos como Exoprimal, Insurgency: Sandstorm, Escape Academy, Those Who Remain, Common’hood y Figment: Journey Into the Mind, dejaron el servicio el 15 de enero de 2025.

Si no quieres perderte de la anterior lista, aún puedes disfrutarlos antes del 31 de enero.

Para obtener la lista más actualizada de juegos que abandonarán el servicio, se recomienda visitar la sección "Pronto dejarán la biblioteca" en la aplicación de Xbox Game Pass o en el sitio web oficial.

Por último, te recordamos que además de esto, en los siguientes días será posible que se sumen más experiencias de videojuegos a Xbox Game Pass.

De igual forma, te sugerimos mantenerte al tanto de más información al respecto en este mismo medio, o unirte a nuestro canal de WhatsApp al que puedes ingresar haciendo clic en este mismo texto.

