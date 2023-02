Las fotos del embarazo de una pareja trans que se volvieron virales

La sesión de fotos que muestra el embarazo de una de pareja transgénero se está compartiendo masivamente en las redes en India.

Ziya Paval, de 21 años, y su compañero Zahad, de 23, viven en el sur de la India, en el estado de Kerala.

La pareja interrumpió su terapia de hormonas para tener un bebé.

Ziya dice que siempre quiso tener hijos. Fue registrada con el género masculino cuando nació, pero hoy se identifica como mujer.

Zahad, que solo usa su nombre de pila, fue registrado como mujer al nacer pero ahora se identifica como hombre. Actualmente está embarazado, y la pareja espera darle la bienvenida a su bebé pronto.

A la pareja le llovieron felicitaciones en las redes por el embarazo.

"Las personas trans merecen tener una familia", comentó la actriz transgénero S Negha en Instagram, donde compartió las fotos de la pareja.

Ziya y Zahad dicen que su experiencia puede ser muy rara en India, porque "nadie más en el mundo trans se ha llamado a sí mismos padres biológicos, hasta donde sabemos."

A la pareja le han llovido las felicitaciones en redes. Ziya Paval / Instagram

Se estima que India tiene dos millones de personas transgénero, aunque los activistas dicen que el número es más alto. En 2014, la Corte Suprema en la India dictó que tienen los mismos derechos que otras personas.

Aún así, tienen dificultades a la hora de conseguir educación y salud, y con frecuencia, enfrentan prejuicios y estigma.

Cuando Ziya y Zahad se conocieron hace tres años, ambos habían perdido el contacto con sus familias.

"Vengo de una familia musulmana conservadora, que nunca me dejó aprender danza clásica", dice Ziya. "[Mis padres] Eran tan ortodoxos que me cortaban el pelo para que no bailara."

Un día fue a un festival juvenil y nunca volvió a su casa.

Zahad, quien estudió para ser contador, viene de una familia cristiana de la comunidad pesquera de la ciudad de Thiruvananthapuram. Trabaja en un supermercado.

Tuvo que dejar a su familia cuando se declaró como trans. Pero después de su embarazo, su familia ha aceptado a la pareja y les está brindando su apoyo.

"Han ayudado a Zahad durante el embarazo", dice Ziya.

Inicialmente, la madre de Zahad pidió que mantuvieran el embarazo en privado. Después de que diera su permiso, la pareja lo anunció en su página de Instagram.

Ziya dice que su familia todavía no lo ha aceptado.

Paval es una profesora de baile y Zahad es un contador. Ziya Paval/Instagram

La pareja decidió tener el bebé hace un año y medio, cuando ambos estaban en distintas etapas de su transición, le dijo Ziya a la BBC.

Zahad aún no se había sometido a la operación para quitarse los ovarios y el útero, sí que la pareja dejó de usar el tratamiento de hormonas siguiendo el consejo de sus doctores.

Los médicos de la pareja no tienen autorización de hablar con los medios.

"Una vez finalice el embarazo, pueden volver a la terapia de reemplazo de hormonas", dice el doctor Mahesh DM, un endocrino de la ciudad de Bangalore, que ha tratado a varias personas transgénero.

Según la pareja, la comunidad trans le ha dado un "amplio apoyo" a su embarazo.

"Por supuesto, hay personas tanto dentro de la comunidad transgénero como fuera que creen en estereotipos. Creen que un hombre trans no puede gestar un bebé", dice Ziya.

JM