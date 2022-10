La impresionante estela de escombros que dejó el impacto de la sonda Dart contra el asteroide Dimorphos

Una nueva imagen reveló que el asteroide que fue impactado deliberadamente por la sonda Dart de la NASA dejó un rastro de escombros que se extiende por miles de kilómetros.

Un telescopio en Chile capturó la notable imagen de una estela similar a un cometa que se extiende detrás de la roca gigante.

La sonda se estrelló la semana pasada para probar si los asteroides que podrían amenazar a la Tierra pueden ser apartados del camino.

Ahora, los científicos están trabajando para establecer si la prueba fue un éxito y si se alteró la trayectoria del asteroide.

10.000 km de escombros

La extraordinaria imagen fue tomada dos días después de la colisión por astrónomos en Chile, quienes pudieron capturar el vasto rastro utilizando el Telescopio de Investigación Astrofísica del Sur (Soar).

La estela se extiende por más de 10.000 km y se espera que se alargue aún más hasta que se disperse por completo y se vea como polvo espacial flotando.

"Es sorprendente la claridad con la que pudimos capturar la estructura y el alcance de las secuelas en los días posteriores al impacto", señaló Teddy Kareta, uno de los astrónomos involucrados en la observación.

El rastro de escombros será monitoreado en las próximas semanas y meses, dijo Michael Knight, del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos.

Logro extraordinario

La misión Dart -de US$325 millones- vio cómo la sonda se estrellaba deliberadamente contra el asteroide, destruyendo la nave espacial en el proceso.

Pasarán algunas semanas antes de que los científicos sepan con certeza si su experimento ha funcionado.

Sin embargo, Lori Glaze, directora de ciencia planetaria de la NASA, está convencida de que la misión ha logrado algo extraordinario.

"Nos estamos embarcando en una nueva era de la humanidad, una era en la que potencialmente tenemos la capacidad de protegernos de algo como el impacto de un asteroide peligroso. Qué cosa tan asombrosa; nunca antes habíamos tenido esa capacidad", expresó Glaze.

Los investigadores determinarán si la misión ha tenido éxito estudiando los cambios en la órbita de Dimorphos alrededor de otro asteroide llamado Didymos.

Los telescopios en la Tierra harán mediciones precisas del sistema binario o de dos rocas.

Dart es un acrónimo de Double Asteroid Redirection Test (prueba de redirección de doble asteroide).

Fue diseñada para hacer "exactamente lo que dice (su nombre)", apuntó a la BBC el líder de la misión, Andy Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

La técnica podría utilizarse si un asteroide se dirigiera a la Tierra en algún momento en el futuro, dijo, y la describió como una "idea muy simple": embestir la nave espacial contra el objeto que nos preocupa y usar la masa y la velocidad de la nave "para cambiar ligeramente la órbita de ese objeto lo suficiente como para que no alcance la Tierra".

