Katya Echazarreta: La tapatía se convertirá en la primera mexicana en ir al espacio

Originaria de Guadalajara, Katya Echazarreta, quien actualmente cursa una maestría en ingeniera eléctrica por la universidad Jhon Hopskins, se convertirá en la primer mujer nacida en México en viajar al espacio y también, en la estadounidense más joven en realizar un viaje de este tipo, al estar incluida en la tripulación del quinto viaje especial realizado por Blue Origin con apenas 26 años cumplidos, de la mano del programa de astronautas ciudadanos patrocinado por Space for Humanity (Espacio para la Humanidad).

Esta joven ingeniera de apenas 26 años, cuya vida encarna el tan famoso y anhelado sueño americano, Llegó al país con siete años mientras, el largo proceso de inmigración de entonces, la mantuvo alejada de su familia cinco años.

Mi abuela me dijo: 'recuerda que, aunque estamos separados, estamos bajo el mismo cielo'. Ese mensaje siempre se me ha quedado grabado y habla del potencial poder del Efecto Perspectiva, para entender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos sin importar dónde estemos situados físicamente", afirma la joven, citada en la página web de Space for Humanity.

Además de trabajar durante más de cuatro años en la NASA, Katya fue seleccionada entre más de 7.000 solicitantes de un total de casi 100 países. ¿Su objetivo social más grande? representar a las mujeres y minorías interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

De acuerdo a su biografía en LinkedIn: Katya trabaja estudiando las fuerzas en juego detrás de los dispositivos y componentes electrónicos para proteger la integridad de la señal en diseños de placas de baja a alta frecuencia. además de estar familiarizada con la física detrás de la electrónica desde el nivel de electrones y agujeros de los componentes hasta los ensamblajes de placas de productos finales de múltiples capas. puntualizando que "su atención a los detalles y el deseo de mejorar siempre sus habilidades encajan perfectamente con su carrera, que se basa en el trabajo y pensamiento meticuloso".

Echazarreta, vivirá por sí misma el Efecto Perspectiva junto a Correa Hespanha, de 28 años, oficialmente, el segundo brasileño en volar al espacio. Un sueño de niño que cumplirá con la ayuda de Crypto Space Agency, una alianza que tiene como finalidad aliar la tecnología de la industria espacial con el poder financiero de los criptomercados para impulsar la innovación.

La nueva misión, Shepard NS-21, estará integrada tambien por el inversor Evan Dick, piloto y presidente de Action Aviation Hamish Harding, el cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson y el explorador y cofundador de la firma de capital privado Insight Equity Victor Vescovo.

