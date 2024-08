La preocupación sobre la inteligencia artificial (IA) desplace empleos es un tema recurrente, especialmente entre los trabajadores del extremo inferior de la fuerza laboral. Esta inquietud surge en parte, porque se cree que la IA favorece a los empleados con responsabilidades específicas, sobre aquellos con roles más amplios.

Muchos expertos comparan la IA con un pasante, y aumenta el temor entre quienes tienen más tiempo por delante en su vida laboral frente a los avances tecnológicos.

No obstante, el 30% de los empleados de alto nivel temen perder sus puestos por no tener habilidades en IA, según un informe reciente de Preply, una empresa de tutoría en línea. Ante ello, Steve Preston, presidente y director ejecutivo de Goodwill Industries International, sostiene que algunos podrían optar por jubilarse si se enfrentan a una gran brecha de habilidades. Sin embargo, muchas empresas no quieren dejar ir a los trabajadores experimentados.

Preston señaló la importancia de retener a estos empleados y aumentar su productividad. Contrario al estereotipo de que los trabajadores mayores luchan con la tecnología, estos pueden beneficiarse significativamente de la IA. Aquellos con un profundo entendimiento del negocio, pueden utilizar la IA de manera más efectiva para tomar decisiones informadas y analizar resultados.

De la misma forma, Jeetu Patel, vicepresidente ejecutivo de seguridad y colaboración de Cisco, indicó que la IA actualmente no reemplaza trabajos completos, sino tareas específicas. En los próximos años, Patel prevé un aumento de capacidades en lugar del reemplazo de trabajadores, siempre que se esté dispuesto a mejorar habilidades en un entorno de trabajo impulsado por IA.

Con el avance tecnológico, el 57% de los expertos de la industria, anticipan un incremento en la demanda de habilidades blandas , según TalentLMS. En ese sentido, Nikhil Arora, director ejecutivo de Epignosis, sostiene la importancia de tratar a los empleados de manera humana y motivarlos adecuadamente, especialmente a medida se cambian roles en el entorno laboral moderno.

Sin embargo, la mentoría inversa emerge como una estrategia clave para los trabajadores de nivel superior. Esta práctica, implica que los directivos aprendan de los empleados menos experimentados. Ante ello, Arora sugiere que es importante tener mentores mayores y jóvenes, quienes están más familiarizados con las tecnologías disruptivas y las nuevas tendencias del mercado.

A pesar de los avances, casi la mitad de los empleados no utiliza habilidades de IA en su trabajo actual , según indicó el informe de TalentLMS y Workable. Pese a que muchos reconocen que el desempeño laboral mejoraría con la implementación de estas habilidades, algunas organizaciones ya están invirtiendo en programas de capacitación, como Goodwill, quién recibió fondos de Google para promover la capacitación en IA en sus comunidades.

En Estados Unidos, casi un tercio de las horas trabajadas podrían ser automatizadas mediante IA generativa, cambiando significativamente la forma en que se realizan muchos trabajos. Líderes de empresas como IBM y Duolingo, manifestaron interés en reemplazar ciertos roles humanos con IA.

