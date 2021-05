Facebook tiene la idea de crear un Instagram para niños, algo que la Asociación Nacional de Fiscales Generales de Estados Unidos rechaza completamente y pide a la compañía de Mark Zuckerberg no llevar a cabo el plan.

La web permite a personas de todo el mundo acceder a toda clase de información por lo que resulta una gran herramienta de educación. Pero, más allá de ello, una de las actividades que más realizan los usuarios es ingresar a las redes sociales.

“Sin lugar a dudas, esta es una idea peligrosa que pone en riesgo la seguridad de nuestros niños y los pone directamente en peligro”

En teoría los niños menores de 13 años no pueden entrar en esas plataformas, sin embargo, muchos mienten sobre su edad o aprovechan los dispositivos de otros para navegar en las redes.

Para que no tengan que usar esos trucos Facebook está considerando crear una versión de Instagram para niños, pero las autoridades de Estados Unidos le piden que no lo haga.

En una carta abierta, la Asociación Nacional de Fiscales Generales de Estados Unidos pidió a Facebook que abandone los planes para una plataforma de Instagram centrada en niños menores de 13 años.

La carta está firmada por 44 fiscales generales a nivel estatal de diferentes estados, incluidos los asociados como Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte, es decir que, en total, representan la mayoría de los territorios del país.

"Parece que Facebook no está respondiendo a una necesidad, sino que está creando una, ya que esta plataforma atrae principalmente a los niños que de otra manera no tendrían o no deberían tener una cuenta de Instagram. Los fiscales generales instan a Facebook a que abandone sus planes de lanzar esta nueva plataforma", se lee en la carta. "Sin lugar a dudas, esta es una idea peligrosa que pone en riesgo la seguridad de nuestros niños y los pone directamente en peligro. Las redes sociales no solo son una herramienta influyente que puede ser perjudicial para los niños que no tienen la edad adecuada, sino que este plan podría colocar a los niños directamente en el camino de los depredadores. Hay demasiadas preocupaciones para permitir que Facebook siga adelante con esta idea mal concebida, por lo que pedimos a la compañía que abandone el lanzamiento de Instagram Kids", dijo la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James , en un comunicado.

¿Por qué no crear un Instagram para niños?

Los fiscales consideran que un Instagram para niños podría resultar dañino para el bienestar físico, emocional y mental de los niños. Además, estarían más cerca de otros riesgos como el ciberacoso y el contacto con los depredadores.

Incluso citan una encuesta de 2017 según la cual el 42% de los usuarios jóvenes de Instagram han experimentaron acoso cibernético, el porcentaje más alto de cualquier plataforma sobre la que se preguntó. Finalmente argumentan que los niños generalmente no están bien equipados para comprender las complejidades del contenido en línea como las relaciones con extraños, la publicidad y el contenido inapropiado.

Si bien la carta no tiene poder legal formal, enfatiza el riesgo significativo al que podría enfrentarse Facebook si es que decide emprender el proyecto. Entre las razones por las que la compañía podría tener problemas con la ley es que en los Estados Unidos los niños menores de 13 años están sujetos a protecciones legales mejoradas en virtud de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (o COPPA), que establece reglas particularmente estrictas contra la recopilación de datos.

Precisamente por la legislación mencionada es que las redes sociales tradicionalmente han tenido que cumplir con la ley que prohíbe a los usuarios menores de 13 años abrir una cuenta. Sin embargo, ello no ha significado que estén exentas del escrutinio de las autoridades y de las acciones regulatorias. Como ejemplo de ello, recientemente, Google acordó pagar 170 millones de dólares después de una investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre la recopilación de datos de la compañía de videos de YouTube con contenido para niños.

Los fiscales generales estatales han sido particularmente activos en la aplicación de las protecciones de la COPPA, por lo que la carta que publicaron conlleva una amenaza legal implícita: si Facebook continúa con sus planes de crear un Instagram para niños, estos mismos fiscales generales estarán muy atentos a las violaciones de la COPPA y estarán ansiosos de presentar una demanda por cualquier infracción que encuentren. Aun así, aceptan que los niños menores de 13 años ya están usando Instagram, pero consideran que si existe una versión para ellos, podría haber una sensación de falsa seguridad que terminaría por ponerlos en peligro.

¿Cómo sería un Instagram para niños?

Hay que recordar que los planes para desarrollar un Instagram centrado en los niños fueron reportados por primera vez por Buzzfeed News en marzo pasados y posteriormente confirmados por la compañía. Pero mientras que los correos electrónicos internos informados por Buzzfeed identificaron el proyecto como una prioridad de la empresa, Facebook insistió en ese momento en que no había un cronograma específico para su lanzamiento.

De acuerdo con Facebook para el desarrollo de esta plataforma tomarán en cuentan algunas consideraciones por seguridad de los menores, y también para cumplir con la legislación. En ese sentido, por ejemplo, no mostrarán anuncios en ninguna aplicación de Instagram dirigida a niños pequeños. Sin embargo, aún no estamos cerca de conocer la nueva plataforma.

El representante de políticas de Facebook, Andy Stone, le dijo al medio estadounidense The Verge: "Acabamos de comenzar a explorar una versión de Instagram para niños. Estamos de acuerdo en que cualquier experiencia que desarrollemos debe priorizar su seguridad y privacidad, y consultaremos con expertos en desarrollo infantil, seguridad y salud mental infantil y defensores de la privacidad para informarlo. También esperamos trabajar con legisladores y reguladores, incluidos los fiscales generales de la nación. Además, hoy nos comprometemos a no mostrar anuncios en ninguna experiencia de Instagram que desarrollemos para personas menores de 13 años".

AC