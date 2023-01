Instagram lanza el "Modo Silencioso" para evitar distracciones

Instagram está introduciendo diversas funciones diseñadas para brindar a los usuarios más control sobre la aplicación, comenzando con un nuevo "modo silencioso".

La herramienta funciona de manera muy parecida a la configuración "No molestar" de tu teléfono. Cuando está activo, Instagram no envía notificaciones a su dispositivo. Su perfil también mostrará una nota notificando que estás "en modo silencioso", y cualquier persona que intente enviarte un mensaje recibirá una respuesta automática de que no estás disponible.

Puedes configurar el modo silencioso para que se active automáticamente en ciertos momentos del día. Una vez que estés fuera de ese horario, Instagram te enviará un resumen de tus notificaciones. Cualquiera puede usar el modo silencioso, pero la compañía dice que pedirá a los adolescentes que usen la función si se da cuenta de que pasan mucho tiempo desplazándose por su feed a altas horas de la noche.

El modo silencioso está disponible en Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido.

Nuevas funciones

Junto con el nuevo modo, Instagram está introduciendo diversas funciones diseñadas para brindar a las personas más control sobre las fotos y los videos que ven en la plataforma.

Específicamente, ahora puede decirle a la aplicación los tipos de contenido que no desea que se le recomienden. Comenzando con la pestaña Explorar, puedes seleccionar varios mosaicos y tocar "No me interesa" para dar forma al algoritmo de contenido de Instagram. Si lo haces, también afectará lo que ves cuando buscas publicaciones. Además, en una expansión de una función que ya estaba disponible para comentarios y mensajes directos, puede enumerar palabras específicas, hashtags y emoji que desea que Instagram filtre al recomendar contenido.

Puedes acceder a esa herramienta a través de la sección "palabras ocultas" de la configuración de privacidad de la aplicación. Una limitación es que los filtros solo funcionarán cuando la aplicación detecte las palabras que enumeró en hashtags y subtítulos.

Por último, Instagram señala que recientemente agregó una función que permite a los padres ver la configuración de la aplicación de sus hijos adolescentes. El tema de las recomendaciones inapropiadas surgió durante la Audiencia en el Congreso de Adam Mosseri en 2021. Los miembros del subcomité de Protección al Consumidor, Seguridad de Productos y Seguridad de Datos del Senado interrogaron al director de Instagram sobre el contenido al que vieron que la aplicación los dirigía después de crear nuevas cuentas de Instagram diseñadas para hacerse pasar por adolescentes.

Específicamente, el senador de Utah Mike Lee dijo que vio que la página Explorar de su cuenta finsta cambió drásticamente después de seguir una sola cuenta recomendada por Instagram. Según Lee, la aplicación comenzó a recomendar publicaciones que promovían la dismorfia corporal, la sexualización de las mujeres y otro contenido inapropiado para las adolescentes.

FS