Instagram cumple ocho años de revolucionar la red con fotos

El 6 de octubre de 2010, la red social Instagram, que permite realizar fotos y videos para su pronta exposición en la red, fue dada a conocer por primera vez en la Apple App Store, donde logró en su día inaugural el registro de 25 mil personas sobre su plataforma.

Los creadores, al igual que el dúo de Google, son egresados de la Universidad de Stanford: Kevin Systrom, matriculado en Gestión de Ciencia e Ingeniería, y Mike Krieger, quien estudió Sistemas Simbólicos; ambos iniciaron el desarrollo de la aplicación mediante el lenguaje de programación HTML5, función que les permitió diseñar un proyecto de fotografía móvil.

Instagram no sólo innovó la forma de tomar una foto y editarla bajo diferentes filtros vintages, sino que permitió a la comunidad cibernauta interactuar de manera inmediata con ellas.

Elementos como "compartir", "comentar", la inclusión del "hashtag" y realizar un "like", fueron grandes aportaciones al sistema de fotografías instantáneas digitales, además el elemento de compatibilidad con otras redes como Twitter, Facebook y Tumblr le permitió lograr un gran alcance y posicionamiento entre los usuarios.

Ante el inminente crecimiento de Instagram, el 9 de abril de 2012 la compañía Facebook adquiere totalmente la aplicación fotográfica por un monto de mil millones de dólares, la cual tenía apenas 551 días de estar en línea. Bajo este contexto, la red social pagó 1.8 millones de billetes verdes por cada día que Instagram estaba en funcionamiento sin pertenecerle.

Originalmente la aplicación se ideó para uso exclusivo en dispositivos de la marca Apple, pero debido a la demanda de sus servicios y tras la reciente compra de Facebook, en el mes de abril de 2012 emprendió su cobertura a portátiles con desarrollador Android, hecho que le hizo alcanzar los 100 millones de usuarios activos.

Actualmente, Instagram se ha consolidado en la preferencia de los usuarios, dado que ahora también ofrece sus servicios en dispositivos con desarrollador Windows Phone, y reflejo de ello es que de acuerdo con datos de la empresa We are social, en su estudio denominado Digital in 2018: World's internet users pass the Four billion mark, la posiciona con 800 millones de usuarios como la tercera red social más activa.

