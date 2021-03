Instagram, Facebook y WhatsApp se caen; usuarios reportan problemas

Usuarios reportaron en redes sociales la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp alrededor de las 11:20 horas de esta mañana de viernes. Según reportan, las aplicaciones presentan fallas al cargar el contenido multimedia.

En el caso de la versión web de cada red social, el problema impide el acceso a la plataforma. “Dispositivo sin conexión”, dice en WhatsApp Webb; por su parte, Instagram marca un error “5xx Server Error”.

Al consultar DownDetector —sitio que avisa cuando un servicio tiene problemas— se muestra que incluso Facebook y Messenger presentaron problemas similares unos minutos más tarde.

Hay que recordar que Instagram y WhatsApp son propiedad de Facebook, por lo que no es coincidencia que las aplicaciones sufran problemas de manera simultánea.

Como es costumbre entre los internautas, algunos acudieron a Twitter para preguntar si las aplicaciones presentaban problemas

A continuación algunos tuits:

Cuando WhatsApp e Instagram no funciona y necesitas averiguar qué diablos pasó: pic.twitter.com/VcJqIdvHwg

Entraron a Twitter porque no les andaba el WhatsApp y Instagram no? No mientan �� pic.twitter.com/XAGp2NNOh4