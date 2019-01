Imagen de un huevo se convierte en la foto más popular de Instagram

La foto con más likes en la plataforma de fotografías Instagram ya no pertenece a personajes como Kim Kardashian, Kylie Jenner o Selena Gómez, sino que ahora es la imagen de un huevo.

La instante fue publicada por una cuenta anónima llamada World Record Egg (Huevo Record Mundial) y en menos de dos semanas logró superar el record de 18 millones de Me gusta que era propiedad de Kylie Jenner en Instagram, alcanzando este lunes 33 millones de Me gusta.

"Vamos a establecer un nuevo record mundial juntos y a conseguir el post con más 'me gusta' en Instagram", publicó la cuenta World Record Egg en la fotografía del huevo, la cual fue publicada el 4 de enero.

La imagen se ha popularizado a través de Twitter como de Instagram, donde los usuarios la han compartido por medio de sus Stories.

Tras lograr el récord, World Record Egg publicó un comunicado en sus Stories agradeciendo el apoyo y los mensajes a sus seguidores.

"Esto es una locura, qué tiempos en los que vivir", escribía. "Esto no termina aquí, nosotros solo acabamos de empezar". Ante esta situación, la reacción de la propia Jenner no tardó en llegar. La modelo respondió publicando un video de ella misma rompiendo un huevo sobre el asfalto, tras ser destronada por dicha cuenta. Su video ya tiene más de 3 millones de "Me gusta".

JB