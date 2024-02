Hoy en día existen muchos sitios de calidad para aprenderlo en línea y de forma gratuita. Así que si quieres aprender inglés y mejorar tus oportunidades laborales sin salir de casa, aquí te contamos los detalles.

Estos son 7 sitios web que prometen convertirse en tus mejores aliados para aprender el idioma.

El British Council

Es una organización internacional del Reino Unido, cuyo objetivo es ofrecer oportunidades educativas para mejorar tu inglés. Todos los cursos en línea son gratuitos. Puedes acceder a ellos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Una de las grandes ventajas, es que la mayoría del contenido es interactivo y utiliza diferentes recursos como: videos, grabaciones de audio, juegos interactivos, testimonios, entre otros.

BBC learning

Si quieres aprender inglés, pero no quieres gastar mucho dinero, la BBC de Reino Unido es una gran opción para ti. Para acceder a estos cursos, simplemente debes entrar en la plataforma Learning English, en la que podrás encontrar actividades especiales para diferentes niveles.

El más básico de todos se títtula: "English You Need", pero también hay niveles intermedios superior e inferior, como el curso "Towards Advanced".

Cambridge English

La prestigiosa Universidad de Cambridge tiene una propuesta que seguramente sea de tu agrado. Cuenta con cursos de inglés online y gratuitos para todos los niveles. Aunque también existe la opción de certificarse por un costo adicional.

La universidad tiene juegos gratuitos y materiales especialmente para los niños y jóvenes que buscan prepararse para los exámenes de inglés de Cambridge. La Universidad de Cambridge ofrece cursos enfocados en comunicación, vocabulario, gramática y pronunciación.

También cuenta con un test de diagnóstico para saber que nivel te encuentras.

VOA Learning English

VOA son las siglas de Voice of América. Esta organización inició en 1959 transmitiendo noticias por radio y que gradualmente, con la llegada de Internet, comenzó a subir material para que diversos usuarios pudieran aprender y mejorar su inglés.

Su página cuenta con tres niveles: principiantes, intermedio y avanzados. Podrás leer artículos sobre ciencia y tecnología, así como noticias de interés mundial. Cada texto incluye audios cuidadosamente editados para que escuches la pronunciación precisa.

Además de su página web cuenta con una aplicación que puedes descargar desde GooglePlay y AppStore.

Bussu

Esta aplicación te permitirá trabajar distintas áreas como la escritura, lectura y habla. Además, puedes continuar aprendiendo si no tienes conexión a Internet.

Descubre nuevas palabras a donde quiera que vayas mediante textos, audios y videos. Bussu tiene una aplicación móvil tanto para Android como para iOS.

Duolingo

El simpático búho verde no puede faltar entre estas opciones gratuitas para aprender inglés. Te ayudará a aprender de forma lúdica, mediante breves lecciones de vocabulario o de gramática.

Al empezar un nivel, la aplicación te pide que selecciones un ritmo de trabajo: puede ser desde 5 minutos hasta 20 minutos diarios.

Mondly

Con este sitio web puedes aprender inglés de forma eficaz y sencilla. Creen en la enseña a través de los vídeos para que el usuario aprenda viéndolos.

Dentro de su catálogo encontrarás más de 40 idiomas entre los que destacan el inglés, japonés, latín, portugués, chino y ruso.

