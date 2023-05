Google ha creado un homenaje al Lago de Xochimilco

El día de hoy Google ha decidido sorprender con un nuevo Doodle animado, el cual lleva por tema central el último hábitat nativo de un anfibio que se encuentra en peligro de extinción, el ajolote mexicano.

El ajolote es un animal que cuenta con similitud a una salamandra, cuenta con una longitud aproximada de 25 centímetros y son capaces de respirar dentro y fuera del agua.

Este Doodle animado lleva al espectador a un viaje como turista a las profundidades del Lago de Xochimilco, donde explica desde un inicio se encuentran un número fascinante de especies, sin embargo, la travesía se basará en que se conozca más sobre el anfibio anteriormente mencionado.

Nadando por el ecosistema subacuático se tiene como objetivo fotografiar a la mayor cantidad posible de ajolotes, los cuales serán recopilados como un hallazgo en la trajinera que te acompaña. Al dar click y fotografiar al especimen, el doodle se da a la tarea de contar datos interesantes y no muy comunmente conocidos sobre el ajolote, algunos de estos varían desde que el ajolote no es capaz de leer, puede cambiar su color de piel como mecanismo de defensa, hasta su peculiar manera de dormir con los ojos abiertos debido a que no cuentan con párpados.

Aprende, jugando con las actividades que brinda el buscador global de internet.

CT