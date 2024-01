Según información de Google, en el modo Incógnito, no se guardará en el dispositivo tu historial de navegación, cookies, datos del sitio ni la información que hayas ingresado en los formularios. Esto significa que tu actividad no aparecerá en el historial del navegador Chrome, por lo que las personas que también usen el dispositivo no verán esa actividad.

Cuando abres una nueva ventana de incógnito, creas una nueva sesión de navegación de incógnito. Si luego abres ventanas de incógnito nuevas, estas serán parte de la misma sesión. Para finalizar esa sesión de incógnito, cierra todas las ventanas de incógnito abiertas.

Si navegas en el modo Incógnito de Chrome, no accederás a ninguna cuenta o sitio de forma predeterminada, los sitios web te ven como un usuario nuevo y no saben quién eres, siempre y cuando no accedas a tu cuenta.

¿Es una navegación privada?

Si navegas en el modo Incógnito, los datos de actividad no se guardarán en tu dispositivo ni en una Cuenta de Google a la que no hayas accedido.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, puedes usar el modo Incógnito para comprarle en línea un regalo de cumpleaños a un miembro de la familia con el que compartes el dispositivo. Si no accedes a tu Cuenta de Google, la compra no aparecerá en la actividad de navegación de Chrome y no se guardará en esa cuenta.

Cada vez que cierras todas las ventanas de incógnito, Chrome descarta las cookies y los datos del sitio asociados con esa sesión de navegación.

Cuando navegas en modo de incógnito, Chrome no se lo informa a los sitios web, incluido Google.

