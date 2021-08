Este martes 3 de agosto muchos usuarios se dieron cuenta de que la función de Fleets ya no aparecía en Twitter, y reaccionaron hasta volver tendencia el término.

Esto los tomó de sorpresa pese a que Twitter ya había anunciado el pasado 14 de julio que Fleets, —que son historias que duran 24 horas—, serían eliminadas este día para “trabajar en algunas cosas nuevas”.

Pero, ¿por qué Twitter eliminó Fleets?

De acuerdo a la respuesta que dio la directiva de Twitter fue que esperaba que Fleets “animara a más personas a unirse a la conversación, pero ese no fue el caso”.

Por lo tanto, Twitter intentará mejorar otras partes de su portal para ayudar a que el usuario esté más cómodo.

“Por si ves un Fleet, no, no lo hiciste”, escribió Twitter.

Twitter probó los Fleets en Brasil, Italia, India y Corea del Sur antes de su lanzamiento global en noviembre de 2020.

La función de los Fleets era similar a las "stories" de Facebook e Instagram y a los snaps de Snapchat, que permiten subir fotos y mensajes efímeros.

Usuarios reaccionan a la eliminación de Fleets en Twitter

Ante la eliminación de la función Fleets en Twitter, usuarios dividieron comentarios entre los que creían que era una buena idea ya que no lo usaban y los que creen que fue demasiado pronto.

“Todos diciendo que ya no van a poder ligar por los fleets. Yo: Y ustedes ligaban por los fleets´”, escribió un usuario. Y, por supuesto, los memes no se hicieron esperar.

La usuario @ViktoriaJolie lamentó la decisión de Twitter y escribió: “Me encantaban los fleets aunque ya no me servieran mandé un reporte para que me los arreglaran ayer y hoy quedé porque se los quitaron a todos. ¿Qué voy a hacer? Chale”.

como siento el tl después de que hayan quitado los fleets pic.twitter.com/aC2Cv5AzGF — �������������������� (@Ivanjelsin) August 3, 2021

¡¡YA NO FLEETS, BRINDEMOS POR ESO!! pic.twitter.com/nOyu6skStY — Axel Belfort (@AXL__tw) August 3, 2021

