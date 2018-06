Facebook presenta herramienta para instituciones educativas y ONG’s

La red social Facebook lanzó Workplace for Good, un programa pensado para brindar herramientas móviles, de forma gratuita, dirigido a instituciones sin fines de lucro y educativas en todo el mundo, con el objetivo de que puedan construir comunidades significativas y crear cambios.

Se trata de reportar desde una locación en tiempo real con video Live, movilizar una red de voluntarios hacia focos de crisis en todo el mundo utilizando Grupos, o simplemente acelerar el intercambio de información en el distrito educativo con el News Feed, Workplace empodera a las organizaciones, y ellas, por su parte, han contribuido a mejorar el producto.

En un comunicado, precisó que la posibilidad de trabajar en equipo con rapidez y eficiencia no es un mero objetivo para estas organizaciones, ya que para algunas de ellas, una mejor dinámica de trabajo puede hacer la diferencia e impulsar sus proyectos y con Workplace pueden acceder a herramientas móviles y de vídeo, de comunicación y de colaboración.

Un caso de éxito en este sentido es el de la organización sin fines de lucro Wingu, dedicada a potenciar el trabajo de ONGs en América Latina a través de la tecnología y metodología innovadoras.

Con oficinas en Argentina y México, en 2017 inauguraron su espacio en Colombia y para ello resultó fundamental el uso de Workplace, a la que vieron como una herramienta que podía llegar a facilitar la comunicación interna de su equipo en ese país y que además les permitiera crear una comunidad alrededor de ellos.

"Nos enorgullece brindar estas herramientas de trabajo sin costo para organizaciones como World Wildlife Fund, Comic Relief, Unicef, Save the Children, RNIB, NRC, It Gets Better, Australian Catholic University y la Miami Dade School District. Todas estas organizaciones ya utilizan Workplace para conectar con sus integrantes, comunicarse y accionar de forma más efectiva que nunca", destacó Facebook.

Puntualizó que ya invierten en un equipo dedicado para expandir sus esfuerzos en esta área, junto con un nuevo centro de recursos online que reúne información de productos, historias de éxito y vídeos para ayudar a las organizaciones a dar el primer paso. Y, por supuesto, las herramientas premium seguirán siendo gratuitas para estas organizaciones.

También están renovando su compromiso con #ImpactCloud, una coalición de compañías tecnológicas que incluye a Workplace, Salesforce, Box, Okta y Microsoft, para acelerar la transformación digital y el impacto para organizaciones humanitarias y de asistencia en crisis.

NM