Meta sigue invirtiendo constantemente en diversas actualizaciones para el mejor funcionamiento de Facebook, en esta ocasión las novedades llegaron a los videos, con el objetivo de mejorar la experiencia y hacerlo mucho más fácil.

Mediante un comunicado, la empresa dio a conocer que a los videos de Facebook y Reels llegarán actualizaciones les permitirá editar sus videos de una forma más sencilla e incluso podrán disfrutar contenido de Instagram desde su cuenta de Facebook.

A continuación te compartimos la lista de actualizaciones y en qué consistirá cada una de ellas para que puedas sacarles el mayor provecho posible y mejores tu experiencia como usuario de Facebook.

Edición de videos con mayor facilidad

Una de las novedades que ha incorporado Meta es la edición de videos y en el comunicado expresaron lo siguiente:

"Incorporaremos más funciones y herramientas de edición de Reels al Feed, facilitando la creación de videos dinámicos en Facebook (...) nuestras herramientas de edición de videos permitirán que las personas se expresen de formas nuevas mediante Reels o videos de formato largo"

Entre las características para la edición de video encontramos:

Edición más sencilla: Ahora la música, audio, texto estarán en un mismo lugar de Reels, para que los usuarios puedan hacer sus ediciones más sencillas. Dichas herramientas también estarán disponibles en Meta Business Suite para Reels y video en el Feed.

Nuevas herramientas de edición: Meta ha lanzado nuevas herramientas para la edición de videos y Reels, ahora podrás acelerar, revertir o reemplazar tus videos para que al final obtengas un resultado más profesional.

Mejor audio: Otro plus es la edición de audios, en donde podrás añadir música y audio, voces en off y reducir el sonido no deseado.

Además, la calidad de los videos también mejorarán ya que los usuarios tendrán la posibilidad de subir su contenido desde su celular en HDR a Reels y estos podrán reproducirse en full HDR.

Todos los videos en una misma pestaña

Otra de las actualizaciones que le ha hecho Facebook es a la pestaña que anteriormente se conocía como Facebook Watch. Ahora la encontramos con el nombre de "Video" y aquí se resguardarán todos los contenidos audiovisuales, es decir, Reels, videos de largo formato y contenido en vivo.

Además, Meta señaló que "incluirá secciones nuevas de desplazamiento horizontal con Reels recomendados, para que puedas pasar enseguida a ver contenido en formato corto".

Esta nueva pestaña aparecerá en la barra de accesos directos en dispositivos iOS, mientras que para Android estará en la parte superior.

Descubrir nuevos videos e interactuar con ellos

Meta también ha rediseñado la sección de "Explorar", en la cual se uso "una combinación de curaduría manual y aprendizaje automático para seleccionar temas y videos que son populares y mostrarte aquellos que pensemos disfrutarás y encontrarás interesantes", señaló Meta en su comunicado.

Por lo que ahora te aparecerán videos que van acorde con tus gustos e intereses en diferentes formatos; desde Reels hasta videos de largo formato o en vivo.

Además, ahora ya podrás interactuar con los Reels de Instagram que aparecen en Facebook. Anteriormente esto era imposible, solo podías visualizar el video y debías ingresar a tu cuenta de Instagram para interactuar con él, sin embargo, esto cambio.

"Ahora en Facebook, puedes ver y escribir comentarios en Reels de Instagram que salen recomendados en Facebook, sin necesidad de cambiar de app. Para hacerlo, puedes agregar tus cuentas de Facebook e Instagram al Centro de cuentas", dio a conocer Meta en su comunicado.

YC