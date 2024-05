Estos son los sueros orales que debes evitar en la temporada de calor, según Profeco

En esta temporada de calor que las personas toman suero además de agua, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuáles son las peores marcas de sueros y bebidas hidratantes.

Este estudio difundido en la Revista del Consumidor, se evaluó la calidad, publicidad y cumplimiento de normativas de diversas marcas.

Sueros que no cumplen con los estándares:

Suerox: a pesar de su popularidad y su etiqueta que indica “Fórmula rehidratante. Electrolitos orales”, ha sido descalificado por Profeco como un suero auténtico.

La bebida no contiene azúcares ni vitaminas esenciales y utiliza edulcorantes no calóricos , lo que puede ser perjudicial, especialmente para los niños.

La Profeco advierte que Suerox no debe usarse para tratar la deshidratación, recuperación deportiva ni la resaca.

Bebidas deportivas reprobadas:

Jumex sport: esta bebida deportiva también fue señalada por Profeco debido a su etiquetado engañoso. Aunque la etiqueta afirma que contiene 225 mg/100 ml de calcio, el producto no contiene calcio.

Esta falsedad es una grave violación de los derechos del consumidor y puede inducir a error a los usuarios que buscan productos ricos en calcio para sus necesidades deportivas.

Profeco destacó que todas las bebidas rehidratantes analizadas contienen edulcorantes no calóricos, los cuales no son recomendables para niños. Estas bebidas no están reguladas por la Secretaría de Salud y pueden confundir a los consumidores que las equiparan con sueros orales o bebidas deportivas.

MV