Estos son los iPhone que ya no recibirán más actualizaciones

Los celulares están actualizándose constantemente para optimizar su desempeño, mejorar la seguridad y estar al día. A lo largo de los años, Apple ha puesto al mercado 14 modelos distintos de iPhones, lo que indica que las versiones más antiguas ya no reciben ni tienen el mismo desempeño a comparación de las más recientes.

Apple actualizará su sistema operativo al software iOS 17, el cual no será compatible ni funcionará en los iPhone más antiguos, por lo que poco a poco quedarán obsoletos. Es por ello que aquí te indicamos cuáles son las versiones de iPhone que ya no recibirán la descarga más nueva de Apple, y que, por lo tanto, no debes de comprar, o que debes considerar cambiar si cuentas ya con alguno de estos modelos.

Es importante recalcar que la misma Apple considera "vintage" los modelos de iPhone que dejaron de distribuirse en una fracción de tiempo que abarca desde los 5 a los 7 años. A pesar de ser antiguos, seguían recibiendo actualizaciones. No obstante, con la llegada del iOS 17, estos son los modelos de iPhone que poco a poco pasarán a ser obsoletos.

iPhone 6s

iPhone 6sPlus

iPhone SE (primera generación)

iPhone 7

iPhone 7Plus

iPhone 8

iPhone 8 más

iPhone 6 y iPhone 6 Plus el 9

Si bien los modelos previos no se actualizarán a la versión más nueva del iOS, esto no indica que quedará 100% inservible, pero su desempeño sí será menor en comparación a versiones más recientes, por lo que sería necesario considerar nuevas opciones.

Con información de SUN

