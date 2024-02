Esto es lo que necesitas saber para este próximo Eclipse 2024

Se aproxima el Eclipse Solar 2024 y muchas personas, aficionados de los temas astronómicos, comienzan a prepararse para disfrutar de este magnífico evento.

Según Gregory Schmidt, científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el mejor lugar del mundo para poder observar el Eclipse Solar 2024 será Mazatlán, Sinaloa,y afirmó que este suceso "no se repetirá en esta zona hasta dentro de 300 años".

Respecto a esto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), informó que trabajará en conjunto con la agencia espacial estadounidense y la Sociedad Astronómica Mazatleca, en la actividad educativa "Eclipse Total de Sol - abril 2024".

Por su parte, el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, explicó que "México estará en los ojos del mundo", porque el puerto de Mazatlán, Sinaloa, fue elegido por la NASA como el mejor punto geográfico para instalarse y documentar el eclipse total de sol.

El próximo 8 de abril, se llevará a cabo el Eclipse Solar 2024, comenzando a partir de las 9:51 horas (Centro de México).

Por lo tanto, faltan 54 días para que llegué el evento astronómico más esperado del año.

De acuerdo con el Gobierno de México, por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

Te puede interesar: Empresas tecnológicas firmarán acuerdo para combatir desinformación electoral creada con IA

Así mismo, seguir las siguientes indicaciones:

- No utilices gafas o vidrios oscuros para ver la imagen del Sol, así como papel aluminio, agua o CD's. ¡Recuerda! Hay que mirar solamente la imagen proyectada del Sol.

- No mires directamente el Sol, puede dañar la retina en poco tiempo.

- Observa el eclipse con filtros para soldar del número 14.

- Para apreciarlo, no uses lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas.

- Aún con instrumentos seguros, no lo mires más de 30 segundos.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

XP