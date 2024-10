Estas son las palabras más repetidas en un texto escrito por IA

Las herramientas de IA incluyen softwares como ChatGPT, Gemini (de Google), Grammarly, por citar algunos.

Estas herramientas facilitan la redacción de contenido para el sector educativo, laboral , incluso y desde hace meses (a pesar de la controversia), se emplea la IA en el proceso creativo y artístico.

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas. Pues pese a que plataformas como ChatGPT o Gemini, son capaces de redactar extensos artículos, informes, y hasta obras creativas como relatos. Hay patrones en el lenguaje que son obvios y delatarán el uso de herramientas de inteligencia artificial. Lo cual no es malo siempre y cuando te autoricen usar esta clase de softwares.

A continuación, esta es la lista de palabras más empleadas por la IA divididas en: conectores lógicos y de transición, verbos de apoyo, sustantivos abstractos, adverbios, pronombres y artículos. Aquí hacemos un pequeño paréntesis porque, el vicio con el lenguaje no es algo que solamente tenga la IA . En el caso de los adverbios terminados en mente, es más común de lo que se cree, que las personas los empleen de forma excesiva.

Conectores lógicos y transición

Por otro lado.

Por lo tanto.

Aunque.

Sin embargo.

Para empezar.

No obstante.

También.

En resumen.

Para comenzar.

Además.

Verbos de apoyo

Puede.

Debe.

Es.

Son.

Tener.

Hacer.

Sustantivos abstractos

Idea.

Solución.

Problema.

Tema.

Razón.

Inconveniente.

Adverbios

Realmente.

Simplemente.

Totalmente.

Satisfactoriamente.

Claramente.

Generalmente.

Pronombres

Ustedes.

Tú.

Estos.

Estas.

Este.

Artículos

El.

La.

Los.

Las.

Un.

Una.

Ahora, hay palabras, verbos, sustantivos y componentes del lenguaje que no pueden omitirse porque la redacción sería inentendible. Pero, si tú, te manera recurrente, te asistes con estos softwares; métele tantita caña y ponle de tu cosecha. Si ves que la IA no usa sinónimos y repite una palabra hasta cinco veces dentro de un mismo párrafo; pule el texto, busca sinónimos. Edítalo.

