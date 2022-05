Empleo: Antártida ofrece trabajo… contando pingüinos

Existen lugares inhóspitos a los que pocos pueden acceder, y quienes lo logran viven una experiencia única y memorable. Es el caso de la Antártida, el llamado "continente blanco", el sitio más austral de la Tierra donde se han registrado las temperaturas más bajas del planeta y se han instalado estaciones de investigación científica. Es aquí donde también puedes viajar para tener un empleo, si eres capaz de soportar el frío, para formar parte de una comunidad de investigación y contar pingüinos.

Sí, tal como lo acabas de leer, una organización británica está en proceso de contratación a un número determinado de personas que estén dispuestas a pasar cinco meses en la Antártida, entre otras cosas, para contar pingüinos y sus huevos.

Como te imaginarás no es un trabajo para cualquiera, aun así, el Fondo Antártico del Reino Unido está recibiendo solicitudes de todo el mundo. Aunque las vacantes se cerraron el pasado 25 de abril, aquí te dejamos todos los detalles.

De acuerdo con información publicada en el portal británico BBC, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, el Fondo Antártico del Reino Unido está contratando un equipo de temporada para trabajar en su oficina de correos, museo y tienda de regalos de Port Lockroy en la Isla Goudier en la península Antártica.

La agencia sabe que la idea le puede parecer atractiva a millones de personas, pero advierte que, antes de postularse, deben saber que es necesario abrirse camino entre kilómetros de nieve para llegar a la aldea y, una vez ahí, olvidarse de comodidades como los inodoros.

Pero la recompensa será grande, pues los seleccionados formarán parte de un grupo de investigación de científicos británicos a cargo de UK Antarctic Trust, una organización benéfica que administra el espacio como un sitio turístico y de conservación.

La fundación se está preparando para recibir a los visitantes durante el verano antártico entre noviembre y marzo, periodo en que llegan miles de turistas en cruceros.

La organización benéfica dio a conocer que planea contratar a unas cinco personas para puestos como líderes de base, gerentes de tienda y asistentes generales.

El salario mensual es de entre mil 250 libras esterlinas y mil 800 libras, es decir, el equivalente a entre 32 mil y 46 mil pesos mexicanos.

También señalaron que, si bien aceptarán solicitudes de todo el mundo, los candidatos deberán cumplir con los requisitos y la documentación necesaria que avale que tienen derecho a trabajar en el Reino Unido. En ese sentido, durante la entrevista solicitarán pasaportes, permiso de residencia y otros papeles de apoyo.

Actividades a realizar, si ganas el empleo en la Antártida

El trabajo a desempeñar no es sencillo, no solo por las temperaturas extremas, sino porque no se cuentan con los servicios básicos.

De acuerdo con el puesto, puedes hacerte cargo del museo o atender a los visitantes en la tienda, pero más allá de ello, habrá que considerar las actividades extra como acarrear agua en botes y limpiar los desechos de los pingüinos.

Además, si el hielo es demasiado espeso para que los barcos desembarquen, el personal tiene que derretir los trozos de nieve.

La parte linda es que los trabajadores comparten la isla con miles de pingüinos papúa, se vuelven sus vecinos y hasta se les ve construir sus nidos fuera de las casas. Por esa razón es que parte de la tarea también incluye el cuidado y la conservación de estos animales, lo que, entre otras cosas, implica contar los pingüinos y sus huevos.

Al final lo que buscan son personas aventureras y dispuestas a trabajar en equipo. Si te interesa el puesto puedes enviar tu solicitud en la página del Fondo Antártico del Reino Unido.

OF