Elon Musk anuncia nueva actualización de "me gusta privados" en X

La nueva actualización de "me gusta privados" que implementará Elon Musk en su red social X, estarán disponibles a partir del día de hoy con lo que ahora serán los "me gusta" ocultos , lo que significa que por la implementación de esta actualización, dentro de la plataforma ya no estarán visibles las reacciones de los usuarios.

Esta opción ya estaba disponible para los suscriptores Premium de X.

A través de una publicación en X, Elon Musk confirmó la implementación de los "Me gusta privados".

Según el CEO de la plataforma, esta actualización es importante para "permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo"

¿Por qué se ocultarán los "Me gusta" de X?

De acuerdo con el medio "The Verge", hace una semanas el director de ingeniería de X, Haofei Wang, dio a conocer que esta actualización tiene como objetivo "proteger la imagen pública de los usuarios, porque 'muchas personas se sienten desanimadas' ante el gusto por el contenido 'vanguardista'" .

Según Enrique Barragán, ingeniero senior de software de X, los "Me gusta" desaparecerán de los perfiles de los usuarios, mientras que estos aún podrán ver a quién le gustaron sus publicaciones y el recuento de "Me gusta" en sus posteos. Sin embargo, no verían a qué personas les gustó la publicación de otra persona .

Desde hace un tiempo, Musk señaló que quería eliminar los botones de acción de X debido a los problemas que podían generar en los usuarios un simple "Me gusta" y en vez de ello, prefería poner énfasis en las vistas de las publicaciones.

