El truco para enviar emojis gigantes en WhatsApp

Los emojis se han vuelto parte de las conversaciones, ya que nuestras emociones y gestos pueden ser mejor comunicados con ayuda de ellos...

Todos tenemos en nuestros chats una gama de emojis que son nuestros favoritos o los que más nos representan, y pareciera que ya no podemos prescindir de ellos.

Actualmente Google ha implementado la modalidad de enviar emojis gigantes, al estilo de los stickers. En Techbit te contamos el truco para poder enviar emojis gigantes en tus chats.

La palabra emoji viene del japonés "e" que significa imagen y "moji" que significa letra o carácter. Estos fueron creados en 1999 por Shigetaka Kurita, quien realizó la creación de 176 emojis para una empresa japonesa de comunicación móvil, según narra la revista Algarabía.

Su fama y uso se ha expandido tanto que ya hasta existe un día del emoji: 17 de julio. Y en la actualidad el uso de los emojis ha pasado las fronteras.

Su invención tuvo tanto éxito que las empresas creadoras de dispositivos móviles comenzaron a implementarlos e incluso a personalizarlos al grado de que ahora ya puedes tener un emoji de tu rostro.

¿Cómo enviar emojis gigantes?

Lo primero que debes hacer para poder enviar emojis en tamaño jumbo es cerciorarte de que tu dispositivo Android cuenta con la app Gboard. De no ser así puedes descargarla gratis siguiendo estos sencillos pasos.

1. Dirígete a Google Play.

2. Busca Gboard.

3. Descárgala.

Ya descargada esta app, tendrás que configurar dentro de ella los permisos necesarios para que este teclado sea el predeterminado; puede variar según los teléfonos, sin embargo, al abrir, la app te guiará a la configuración donde podrás seleccionar los accesos para este teclado.

Según el soporte de Google algunos dispositivos Android ya tienen este teclado como predeterminado, y éste solo se va actualizando.

Ahora que ya tienes Gboard sigue estos fáciles pasos para enviar emojis gigantes.

1. Abre tu app de WhatsApp.

2. Entra a cualquier conversación donde quieras estrenar este truco.

3. Toca la caja de texto.

4. En la parte inferior izquierda, junto a la barra espaciadora, se encuentra una carita feliz, la cual hace referencia a los emojis, selecciónala.

5. A continuación, aparecerán opciones a enviar, como emojis, stickers, gifts, entre otros. Nosotros seleccionamos los emojis, representados por una carita.

6. Elige cual quieres enviar y tócalo.

7. A continuación, te aparecerá una serie de opciones de emojis gigantes relacionados con el que tú elegiste.

8. Selecciona el que más te guste y tócalo para que se envíe automáticamente.

Cabe aclarar que, el teclado Gboard de Google puede descargarse en dispositivos iOS, sin embargo, en el equipo de Techbit realizamos pruebas y no fue posible usar la función de emojis gigantes. Pero no todo está perdido, ya que si algún amigo te envía los emojis gigantes tú podrás guardarlos en tu dispositivo iOS como sticker, incluso si no tienes la app descargada.

Con este sencillo truco podrás tener la versión gigante de tus emojis favoritos y expresar mejor tus emociones.

MB