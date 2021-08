Cuando la pandemia obligó al mundo a mantener la sana distancia y quedarse en casa, las actividades diarias tuvieron que mudarse a Internet. Para trabajar y estudiar fue necesaria la computadora y diversas herramientas digitales, lo que ha significado todo un reto para empresas y escuelas. Los profesores en particular han expresado que sienten que pierden el control del grupo, pues sólo pueden ver a los alumnos si tienen prendidas sus cámaras. Pero una maestra en Chile tiene un truco infalible para que eso no pase.

Aunque aún no estamos seguro de si los menores regresarán a las clases presenciales en el próximo ciclo escolar en México, en caso de que la instrucción en línea deba continuar, los docentes agradecerán el consejo de una profesora Patricia Leyton que se está haciendo viral en las redes sociales.

Como se puede ver en el clip, la maestra está impartiendo una clase y sólo ella se ve en la pantalla, pues todos los estudiantes tienen su cámara apagada, así que el resto de los cuadros de conversación aparecen en negro.

Al parecer es un problema que tiene que enfrentar frecuentemente la docente pero, en lugar de amenazarlos con bajarles la calificación o simplemente pedirles que enciendan su video, aplica un buen truco para convencerlos de que se dejen ver en la pantalla.

"Chicos ahora voy a hacer algunas preguntas con nota (es decir que contará para su calificación) a todos los niños que tengan la cámara apagada. Voy a comenzar con el primero".

Tras esa frase todos los estudiantes comienzan a prender sus cámaras. Al final únicamente tres de los estudiantes siguen apareciendo sólo con su nombre y entonces la maestra se dirige a unos de ellos para comenzar con la evaluación.

"A esos tres les haré la pregunta. Primera pregunta para Maximiliano… Maximiliano, ¿estás?" Pero el pequeño se desconectó.

Sin embargo, al final la maestra Leyton les confiesa que sólo se trata de una broma y que ella misma había visto la efectividad de esa técnica en TikTok, por lo que quiso intentarlo y hacer su propio video que poco a poco se ha hecho viral en la red social. De hecho, su clip ya tiene un millón de reproducciones y más de 159 mil "Me gusta".

Ante esto, la mayoría de los alumnos se puso a reír, uno de ellos incluso dijo al grupo: "Me siento timado". La parte negativa es que tras la confesión los estudiantes volvieron a apagar sus cámaras.

Seguramente ahora serán más los profesores los que apliquen esa técnica durante las clases en línea para solucionar uno de los mayores retos a los que se enfrentan y recuperar un poco del control de sus grupos.

Aunque en esta ocasión se trató de una broma de la profesora, es probable que otros docentes quieran utilizar este truco en serio y con ello obligar a sus estudiantes a tener su cámara encendida pero, ¿qué pasa si no cuentan con una?

En el último año también se han hecho virales casos en los que un maestro reprende a sus alumnos por no tener la cámara encendida y, cuando alguno de ellos les comenta que no tiene o no le funciona, lo humilla o lo regañan.

Y es que no todos tienen la oportunidad de adquirir un equipo con esa tecnología. Para que no tengas problema y seas el blanco de las preguntas te recordamos que puedes convertir tu cámara digital, tu Android o iPhone en una webcam.

Existen diversas opciones para utilizar otros dispositivos como webcam; por ejemplo, Sony lanzó una aplicación para Windows 10 que facilita el uso de sus cámaras digitales como webcams. El software se llama Imaging Edge Webcam y permite conectar una cámara de la marca a tu PC a través de USB sin la necesidad de hardware adicional.

En el caso de un celular Android o iOS la alternativa es utilizar aplicaciones para este fin. Para el sistema operativo de Google puedes utilizar DroidCam que es una app gratuita. Para un iPhone puedes utilizar EpocCam.

