El placer de divulgar la ciencia

La divulgadora de la ciencia Julieta Fierro pasó por Guadalajara para participar en La FIL también es Ciencia, además de las Galas del Placer de la Lectura. Astrónoma de formación, Julieta se ha especializado en la divulgación de la ciencia, con una amplia bibliografía que comprueba que la ciencia también es un placer al leerse: “La lectura de ciencia puede ser divertida e interesante, nos podemos reír”, platicó en entrevista. “El tema sobre el que escribo es tan extraordinario: el universo, las galaxias, las estrellas, los otros mundos. Estando aquí en la tierra podemos saber cómo se originó el universo, cuánto vivirá el Sol. Eso es maravilloso”.

La manera en que presenta la información es lúdica, con ensayos y libros para todo público, a veces a contracorriente del ánimo que rige algunos rincones del ámbito académico: “Yo trato de divulgar, porque siento que cada persona es distinta: hay que llegar por diferentes frentes. Por eso es importante escribir libros, notas en periódicos, artículos en revistas para docentes, niños, para profesionales. Es importante hacer museos de ciencia, talleres, dar conferencias, hacer radio, tele, ahora cosas en YouTube. Entre más maneras haya de divulgar la ciencia es más probable que llegue al público diverso”. Fierro también dirigió el Museo Descubre, en Aguascalientes, y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

Sobre su materia de estudio, Julieta comentó: “La astronomía es multidisciplinaria. Al ser una ciencia tan antigua se puede abordar desde la historia, lo que pensaban los mayas, los egipcios de la antigüedad, los chinos. Esta naturaleza multidisciplinaria facilita mucho la divulgación. Y también la belleza de los objetos: podemos hablar de algo que no se entienda, pero con una foto de una galaxia, aunque no pelemos al orador no importa. Es una maravilla de estructura, es como ver una obra de arte”. Lo multidisciplinario está presente en otros ámbitos de la vida de esta científica mexicana, pues en su paso por la FIL se llevó varios libros de literatura (algunos en francés), manuales para tocar la flauta (actividad que realiza con su hijo) y un diccionario sobre las variedades del español hablado en México, además de sus propios libros para regalar.

Diversidad disciplinaria y de género

El enfoque interdisciplinario es también importante para la resolución de problemas desde la ciencia. Además de las diferentes disciplinas, Julieta alienta para que los equipos sean diversos en género, por ello “siempre trato de hacer muchas cosas: estuve en un programa de televisión para promover que haya más mujeres científicas. Estuvo La Bala y otras youtubers, hicimos experimentos de ciencia para que se viera que también pueden hacerlos. Fue divertido. También platico con las niñas y sobre todo con los padres de las niñas: quienes les dicen que no van a poder, que no van a ganar dinero son los padres. Los invito a que hablen conmigo, les digo a las niñas que si sus papás dudan me llamen. Ahora la ciencia moderna y el conocimiento se genera por grupos multidisciplinarios y de muchos géneros. Entre más maneras de resolver problemas tenga la humanidad será más fácil, y las mentes son distintas, en equipo se pueden resolver mejor”.

El cambio climático

En el tema de resolver problemas desde la ciencia, desde su rubro de trabajo se plantean problemáticas sobre el cambio climático: “Se modelan los escenarios, qué pasa si sigue aumentando, si hay más volcanes y hay más ceniza, qué pasa si ponemos más árboles en ciertas regiones del planeta. Gracias a esos datos se pueden hacer modelos muy interesantes para tratar de predecir los posibles futuros y paliar las consecuencias desde ahora”.

A la par de sus colaboraciones habituales, actualmente Julieta Fierro forma parte del comité de promoción para la construcción de un sincrotrón en México: “Un instrumento que esperamos muchos científicos que se construya en el Estado de Hidalgo. Por razones ajenas a mi voluntad estoy en el comité de promoción. Me han dicho que sé explicarlo”. Sobre el aparato, la autora comentó parte de su uso: “Cuando empezaron los aceleradores de partículas se dieron cuenta de que los electrones cuando los aceleran producen una luz muy intensa. Esa luz se puede usar para estudiar cosas. Desde una molécula en tres dimensiones, se puede en tiempo real cómo funcionan diferentes técnicas, análisis de contaminación (toman una hoja de un árbol y se estudia para saber si es contaminación de la tierra, del agua o del aire)”.