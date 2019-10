Demandan a Google en Australia por recolección de datos de localización

La comisión de competencia de Australia presentó una demanda contra la compañía tecnológica Google por presuntamente engañar a los consumidores acerca del uso, conservación y recolección de datos personales de localización.

"Google recolectó, mantuvo y usó información personal altamente sensible y valiosa sobre la ubicación de los consumidores sin que estos pudieran tomar una decisión informada", señaló Rod Sims, presidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, siglas en inglés), en un comunicado.

Los presuntos delitos se cometieron entre enero de 2017 y finales de 2018 y se centra en dos configuraciones: "historial de localización" y "actividad de internet y las aplicaciones", conforme a la demanda presentada ante el tribunal federal del estado de Nueva Gales del Sur contra Google y su filial en el país.

La multinacional tecnológica tuvo una "conducta engañosa" e hizo "representaciones falsas o engañosas a sus clientes a la hora de configurar los teléfonos y tabletas que operaban con (el sistema operativo) Android respecto al uso o recolección de datos de la localización", apunta el organismo oficial.

La ACCC argumenta que Google engañó a los usuarios al no explicar adecuadamente que estas configuraciones debían ser apagadas manualmente si los consumidores no querían que Google recolecte, mantenga y use la información sobre su localización.

Asimismo, no informó a sus usuarios que al activar la "actividad de internet y las aplicaciones" Google iba a seguir recolectado sus datos a través de los aparatos que utilizan el sistema Android.

El presidente de la comisión australiana señaló además que prosiguen las investigaciones sobre posibles abusos a los consumidores por parte de la multinacional tecnológica.

