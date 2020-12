La sorprendente cantidad de cubrebocas que terminarán en los océanos este año

Según estimaciones de la organización OceansAsia difundidas en su estudio “Mascarillas en la Playa: el impacto del COVID-19 en la contaminación marina con plástico”, los cubrebocas se convierten este año en la novedad que afecta los océanos, con miles de millones de unidades en sus aguas.

Este estudio (“Masks on the Beach: The impact of COVID-19 on marine plastic pollution”) proporciona una mirada detallada al impacto de la contaminación marina ocasionada por el manejo de los desechos derivados del coronavirus y ha sido publicado este mes.

En dicho reporte, autoría del Dr. Teale Phelps Bondaroff y Sam Cooke, director de Investigación y asociado de Investigación de OceansAsia, respectivamente, se estima que este año la producción anual de mascarillas o cubrebocas a nivel global fue de 52 mil millones debido a la pandemia, de los cuales 1,56 mil millones terminarán en las aguas de los océanos, lo que equivale a entre 4,680 y 6,240 toneladas de plástico agregadas a los contaminantes plásticos en 2020.

La organización reporta además en este estudio que las mascarillas o cubrebocas de un solo uso terminan regados en playas y océanos debido al mal manejo que se hace de los desechos, o debido a que no existe un sistema de recolección y disposición de estos que sea eficaz en algunas comunidades. “Con respecto a las mascarillas, los gobiernos deben implementar políticas diseñadas a impulsar el uso de mascarillas reutilizables, así como la distribución de manuales sobre la apropiada fabricación y uso de mascarillas de tela”, señala.

Redes sociales, aliadas para la visibilidad del problema a gran escala

OceansAsia detalla que la problemática relacionada al uso de cubrebocas desechables adquirió notoriedad a finales de febrero de 2020, cuando en las Islas Soko, en Hong Kong, fueron encontrados estos artículos; al inspeccionar otros lugares se encontraron con un panorama similar. En lugares de Europa, por ejemplo, también fueron contabilizados guantes desechables por centenares en apenas unos cuantos días, también en playas.

El director de operaciones de la organización, Gary Stokes, también ha documentado vía redes sociales la sorprendente cantidad de artículos desechables encontrados durante sus visitas a diversas playas, visibilizando el problema a gran escala y sumando a su difusión a miles de usuarios alrededor del mundo.

La apuesta por solucionar esta problemática recae, según este informe, en el énfasis en el uso de cubrebocas lavables así como en la correcta disposición de las mascarillas de un solo uso y algunos avances tecnológicos en materia de fabricación de estas piezas con el objetivo de evitar en la medida de lo posible que terminen entre las miles de toneladas de residuos contaminantes que cada año llegan a las playas y océanos.